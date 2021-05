Alvaro : "Parfois je me dis que je suis né pour jouer à l'OM"

Le défenseur central espagnol n'a jamais caché qu'il se plaisait dans la cité phocéenne, et compte poursuivre son parcours encore longtemps avec l'OM.

La saison a été longue et pleine de rebondissements pour l'OM, qui a changé d'entraîneur en cours de route et s'apprête sauf grosse surprise à valider une qualification en Ligue Europa, un an après avoir été le dauphin du PSG lors de l'interruption dûe au Covid.

"On a bien commencé, on a gagné à Paris, ce qui ne nous était pas arrivé depuis des années. On ne jouait pas mal, on avait ces deux matches en retard qui nous permettaient d'être virtuellement premiers", retrace Alvaro Gonzalez dans une interview à L'Equipe.

"Puis on a commencé à perdre des points, à jouer moins bien, à nous montrer nerveux. Cela s'est vite compliqué. On ne peut pas finir 18 points derrière le podium."

Le défenseur espagnol est également revenu sur les propos de Neymar, qui l'avait accusé d'insultes racistes lors de son expulsion dans le Classique, début septembre. Des accusations dont l'intéressé, non sanctionné par la Ligue qui ne disposait pas de suffisamment d'éléments, affirme avoir souffert par la suite.

"Oui, parce que ce n'est pas le football. Moi, je n'ai aucun problème avec les critiques, nous sommes connus, donc on parle de nous un jour en bien, un jour en mal, c'est la vie des joueurs de foot, des chanteurs, des gens célèbres.

"Mais là, ce n'était plus le football. Et ma famille a vécu des moments difficiles. C'était des attaques personnelles, mon numéro est sorti, celui de ma famille. Quand tu parles de racisme, d'homophobie, ce sont des choses graves. J'étais toujours stressé."

Malgré ce malheureux épisode, Alvaro est heureux depuis son arrivée à l'OM en provenance de Villarreal, il y a désormais deux saisons. Une ville qui lui correspond parfaitement.

"Je suis un peu loco, moi aussi, oui, rigole-t-il. Parfois, je me dis que je suis né pour jouer à l'OM. Je sais qu'il me manque encore des choses pour devenir un top joueur mais dans une équipe, il faut avoir des joueurs qui montrent l'exemple, qui se battent, et je peux donner beaucoup encore."

Surtout que le bonhomme se plaît sous les ordres de son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, avec lequel il continue de progresser. "J'ai 31 ans et c'est la vie, j'apprends encore tous les jours. Avec Sampaoli, tu dois penser différemment, tu dois être très intelligent dans ta façon de lire le jeu, tu joues autrement de toute façon : il aime l'attaque, il joue à trois derrière.

"Bon, parfois, c'est difficile pour nous derrière quand tu perds le ballon, concède-t-il. Mais on a réussi à se créer des occasions qu'on ne se créait pas avant. Même en tant que défenseur, tu profites un peu mieux du ballon.

"Tu es encore plus impliqué, tu dois trouver des passes spéciales à la relance, tu dois être sûr dans les sorties de balle. Quand le Vélodrome va être plein, les supporters vont pouvoir profiter parce que c'est un jeu attractif."