Alvaro Morata : "J'ai promis à Diego Simeone il y a trois ans et demi de venir à l'Atletico Madrid"

L'attaquant espagnol a révélé avoir enfin tenu sa promesse envers El Cholo de représenter les couleurs de l'Atletico Madrid.

Arrivé cet hiver en provenance de Chelsea, Alvaro Morata va retrouver un de ses anciens clubs ce mercredi soir : la Juventus. Passé par le Real Madrid, l'attaquant espagnol a rejoint l'ennemi juré, l'Atletico Madrid, cet hiver, où il avait débuté sa jeune carrière de footballeur. Alvaro Morata va devoir batailler pour se faire pleinement accepter par les supporters des Colchoneros. Dans une interview accordée à As, l'ancien attaquant des Blues a confessé qu'il avait promis à Diego Simeone il y a quelques années de venir à l'Atletico Madrid.

"Si je dis la vérité il y a trois ans et demi, c'était le premier contact avec Diego Simeone. Je lui ai dit que dès que je le pourrais, je viendrais. Ce n'était pas possible avant. Cela ne dépendait pas de moi. Je lui ai donné ma parole. Maintenant, quand je suis venu, c'est la fois où j'ai le moins parlé avec Diego Simeone lors des négociations. Cela a pu se faire. Je vais tout donner avec ce maillot", a reconnu l'ancien attaquant de Chelsea.

Morata content d'avoir été bien accueilli

L'international espagnol a évoqué son adaptation et ses ambitions : "Très bien, tout va très bien. La vérité est que je n'ai pas eu besoin de beaucoup d'adaptation, car il y a des gens ici que je connaissais. Les joueurs ont été très bons avec moi et ils m'ont écrit. Nous avons gagné un match sur trois, nous aurions pu en remporter trois sur trois, mais nous ne devons pas penser à ce qui aurait pu être et à ce que c'était. Nous sommes deuxièmes de la Liga, avec des options pour nous battre pour le titre, et voici maintenant le match contre la Juventus, où tout s'arrête. C'est la Ligue des champions et le moment est venu de démontrer ce que nous voulons. Ils forment une excellente équipe, mais nous allons nous battre jusqu'à la mort".

"Je n'ai à aider personne, je viens ajouter le travail effectué au cours de ces années. Je sais que gagner en Ligue des champions ne veut pas dire la même chose ici qu’à d’autres endroits. Je n'expliquerai pas ce que signifie gagner la Ligue des champions pour l'Atlético. Mais il faut d’abord vaincre la Juventus, qui a une excellente équipe. La seule pensée est de faire un bon match pour passer là-bas, car nous savons que c'est un stade compliqué", a ajouté Alvaro Morata.

L'Espagnol confesse avoir reçu un bon accueil des supporters : "Les supporters de l'Atletico ? Il y en a d'autres qui sont plus en colère contre moi. J'ai eu des options pour jouer dans d'autres équipes et de nombreux coéquipiers savent que j'ai renoncé à des choses pour être ici. Maintenant, je veux juste gagner. Je ne peux pas m'empêcher de penser à gagner le plus possible. C'est très difficile, mais nous voulons le faire. Oui j'ai senti l'affection des gens, vous ne pouvez pas être aimé de tout le monde partout. Je suis très heureux avec mes coéquipiers, avec le club, ils m'ont très bien reçu et c'est à apprécier. Je veux montrer pourquoi je suis ici et continuer à grandir".