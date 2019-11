Alvaro Gonzalez : "Jouer la Ligue des champions avec l'OM"

Prêté avec option d'achat par Villareal, le défenseur espagnol se verrait bien rester dans la cité phocéenne avec l'espoir d'y disputer la C1.

Le nouveau défenseur central de l'OM, convaincant depuis son arrivée sur la Canebière, s'est confié dans un entretien accordé à Radio Marca. Prêté par pour une saison avec une option d'achat, il se verrait bien rester à Marseille et se projette sur l'avenir avec ambition.

"Je vis peut-être le meilleur moment de ma carrière. Je suis venu ici pour jouer la Ligue des Champions, et on va tout faire pour que cela soit la saison prochaine", a-t-il ainsi affirmé alors que le podium constitue le principal objectif de la saison des hommes d'André Villas-Boas.

"Après avoir gagné l'Euro U21 en 2013, ce serait un pas de plus pour moi. Pour réaliser tous mes rêves, il me faudrait aussi jouer la Ligue des Champions et j’espère que ce sera avec l’OM la saison prochaine."

"C'est un club exigeant avec énormément de supporters"

L'Espagnol a ensuite confié avoir été impressionné par la ferveur qui règne autour du club marseillais. "C'est un club très exigeant. Il y a énormément de supporters. On est le club qui a le plus de monde derrière nous en avec le PSG. Ils sont exigeants parce qu'ils veulent nous voir là où doit être un club historique comme l'OM."

"Ce qui est beau ici c'est que tous les week-ends, on a 60 000 personnes au stade, 20 000 ultras derrière nous. L'ambiance c'est de la folie ! Ils inventent des tifos toutes les semaines. Ils vivent ça comme une religion."