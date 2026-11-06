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L’entraîneur de Fulham, Alvaro Arbeloa, a salué Josh King comme la « fierté » du club après la première convocation surprise du jeune milieu de terrain en équipe d’Angleterre A. Le joueur de 19 ans, formé au club, a été retenu par Thomas Tuchel pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Croatie et l’Espagne, une ascension historique pour le jeune joueur de Craven Cottage.

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Arbeloa salue l’étoile montante de Fulham

Arbeloa n’a pas caché sa joie après avoir vu l’un de ses plus grands espoirs accéder à la scène internationale. L’ancien défenseur du Real Madrid devenu entraîneur a couvert d’éloges l’adolescent, premier joueur de champ de Fulham à être sélectionné en équipe d’Angleterre depuis Bobby Zamora. Cette convocation représente une étape majeure pour un joueur formé pendant plus de dix ans au sein des équipes de jeunes du club.

« C’est un moment particulier pour lui, pour nous en tant que club et, bien sûr, pour nos supporters. Je pense que Josh fait la fierté de notre club et de nos supporters. Il est arrivé dans ce club à l’âge de huit ans. Et maintenant, quand on le regarde jouer, quand on voit ses performances, nous sommes vraiment fiers de lui. Je pense donc que c’est une grande étape pour lui. Je suis tellement heureux pour lui, car c’est un garçon très humble », a déclaré Arbeloa à Sky Sports.

Des éloges accompagnés d’une mise en garde

L’entraîneur de Fulham estime que ce n’est que le début pour ce milieu polyvalent, qui avait déjà rejoint l’équipe nationale senior lors d’un précédent rassemblement sans entrer en jeu. Mais malgré la fierté qu’il tire de son rôle dans la progression de l’un des plus grands espoirs du club, Arbeloa s’est empressé de lancer une mise en garde essentielle, exhortant le jeune joueur à garder les pieds sur terre.

« On voit chaque jour qu’il veut progresser, travailler et devenir un meilleur joueur. Je pense donc que c’est un jour particulier pour lui et pour nous tous. Je pense qu’il est en passe de devenir une star, un joueur très, très important dans le monde du football. Je suis tellement heureux de l’avoir entraîné et aidé à progresser et à atteindre son niveau actuel. Mais il doit rester humble, comme il l’est », a souligné Arbeloa.

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Tuchel explique cette sélection surprise

Tuchel a manifestement été impressionné par bien plus que les qualités techniques affichées par le joueur de 19 ans lors de la saison qui l’a révélé. Le technicien allemand, qui prépare son équipe à des matches de Ligue des nations à fort enjeu, a laissé entendre que la personnalité de King avait joué un rôle décisif dans sa sélection. Même si le groupe compte des stars confirmées, Tuchel tient à récompenser ceux qui affichent le bon état d’esprit à l’entraînement et en compétition nationale.

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« C’est tout simplement quelqu’un de formidable. Il nous apporte un peu de souplesse. Nous avons décidé de sélectionner 22 joueurs de champ pour avoir de la souplesse à l’entraînement et, si vous voulez, il est le joueur supplémentaire à l’entraînement. C’est un joueur enthousiasmant, polyvalent. Pendant la pré-saison, il nous a aidés à l’entraînement en jouant arrière latéral, mais nous ne recommencerons pas. Ce sont son attitude et sa personnalité qui comptent », a expliqué Tuchel.

Préparer l’avenir

Le sélectionneur de l’Angleterre donne clairement la priorité aux liens tissés lors des récents rassemblements internationaux, même si cela implique de laisser de côté des noms bien connus. Tuchel a souligné que la porte n’était jamais définitivement fermée, mais que les joueurs actuellement présents dans le groupe avaient gagné sa confiance. « Les garçons qui étaient au rassemblement ont construit quelque chose d’extraordinaire. C’est pour cela qu’ils méritent d’en recevoir le mérite et que je leur fais confiance. Si vous êtes au rassemblement, c’est votre chance de faire bonne impression », a conclu l’entraîneur.

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Pour King, la possibilité de s’entraîner aux côtés des meilleurs joueurs du pays est l’occasion de s’installer durablement dans le groupe senior. À l’approche des matches de Ligue des nations contre la Croatie et l’Espagne, le jeune joueur de Fulham aura à cœur de montrer que les éloges d’Arbeloa sont justifiés.