Avec Gonzalo Garcia et Cesar Palacios, deux jeunes du Real sont sur le point de rejoindre les Cottagers. Selon le quotidien sportif espagnol Marca , le transfert de Pitarch n’est plus qu’une question de temps. Arbeloa aimerait faire venir le milieu de terrain de 18 ans, qui aurait déjà donné son feu vert.

Alors que Pitarch ne semble, selon toute apparence, pas entrer dans les plans du nouvel et ancien entraîneur du Real, Jose Mourinho, il est lié à Arbeloa par une histoire toute particulière. Pitarch lui doit en effet trois débuts importants dans sa jeune carrière.

Sous les ordres d’Arbeloa, le milieu axial a disputé pour la première fois des matches avec les U19 du Real, avec la deuxième équipe puis, la saison passée, avec les professionnels. Le jeune joueur, plutôt frêle, a disputé dix matches de Liga et six de Ligue des champions, étant titulaire en huitièmes de finale contre Manchester City et au match aller des quarts de finale contre le Bayern Munich.

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Arbeloa a été promu en janvier au Real Madrid, passant de la deuxième équipe au poste d’entraîneur principal chez les professionnels, afin de remplacer Xabi Alonso, licencié après un peu plus de six mois seulement en poste.

À la fin de la saison, que le Real a de nouveau terminée sans titre, Arbeloa a dû partir et s’est engagé à Fulham, où Marco Silva a quitté sa place pour devenir à son tour entraîneur principal de Benfica, où il a remplacé Mourinho, lequel a récupéré le poste d’Arbeloa chez les Merengue.

Selon des informations concordantes de plusieurs médias, les transferts de Garcia et Palacios ne sont plus qu’une formalité. Garcia devrait coûter au moins 40 millions d’euros, Palacios entre huit et dix. Pour Pitarch, il faudra sans doute débourser au minimum 20 millions d’euros.



