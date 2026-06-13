Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Matteo Moretto, Álvaro Arbeloa, ancien entraîneur du Real Madrid, est en pourparlers avec Fulham. L’Italien, généralement bien informé, indique que les discussions avancent bien et que les deux parties se rapprochent d’un accord.

Selon lui, des pourparlers ont eu lieu ces derniers jours entre les représentants de l’entraîneur espagnol et le club londonien, et les deux parties se rapprochent de plus en plus.

Quelques détails restent à finaliser, mais l’optimisme prévaut quant à la conclusion rapide d’un accord. Les discussions se poursuivront dans les prochains jours.

Nommé en urgence début janvier pour succéder à Xabi Alonso au Real Madrid, l’entraîneur intérimaire n’avait pas réussi à relancer le groupe, entraînant une saison finalement décevante.

Le club merengue a terminé deuxième du championnat et a été éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich.

Face à ces résultats décevants, le président Florentino Pérez, récemment réélu, a décidé d’intervenir et de confier le banc à José Mourinho pour un deuxième mandat.

Arbeloa doit donc se mettre en quête d’un nouveau défi. Selon les informations disponibles, Fulham, onzième de la dernière Premier League, serait sa destination privilégiée.

Auparavant, Arbeloa s’était proposé au Bayer Leverkusen, mais le club allemand avait jugé qu’il manquait d’expérience malgré un profil séduisant.