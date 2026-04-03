Álvaro Arbeloa confirme le retour de deux stars du Real Madrid et fait une déclaration surprenante

Éder Militão et Jude Bellingham sont de nouveau disponibles pour le Real Madrid. C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur par intérim Álvaro Arbeloa lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a fait l'éloge du défenseur brésilien.

Le 7 décembre dernier, lors du match de Liga opposant le Real Madrid au Celta Vigo (0-2), Militão s'est saisi de l'arrière de la cuisse avant de devoir quitter le terrain sur blessure. La saison dernière, le défenseur s'était déjà déchiré le ligament croisé.

Lors de la conférence de presse précédant le match contre le RCD Majorque, Arbeloa a confirmé que le Real Madrid pouvait à nouveau compter sur Militão. « Je suis très heureux qu'il soit de retour. »

L'entraîneur par intérim du Real n'est pas seulement « très heureux », il ne tarit pas d'éloges sur le joueur aux 38 sélections. « Quand il est en forme, c'est le meilleur défenseur du monde. »

Jude Bellingham fait également son retour dans l'effectif du Real Madrid. Le milieu de terrain anglais souffrait d'une blessure aux ischio-jambiers et n'a pas joué avec l'équipe nationale anglaise la semaine dernière.

« Thomas Tuchel ne voulait pas prendre de risques avec lui. Bellingham s’est bien entraîné et manque surtout de rythme de match », a déclaré Arbeloa.

Le Real Madrid occupe la deuxième place de la Liga et compte 4 points de retard sur son rival, le FC Barcelone (73). Le club de la capitale espagnole affrontera le Bayern Munich la semaine prochaine en quarts de finale de la Ligue des champions.