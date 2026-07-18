La crise entre Julián Álvarez et l’Atlético de Madrid s’est aggravée. Peu avant la finale de la Coupe du monde, le directeur général du club, Miguel Ángel Gil Marín, a tenu des propos que l’attaquant argentin a jugés « manque de respect flagrant » et « malveillants ». La rupture entre les deux parties semble désormais « irréparable ».

Selon le journaliste Leo Paradiso, de la chaîne argentine ESPN, Selon le journaliste Leo Paradiso, qui cite des sources proches du joueur, de sa famille et de son agent Fernando Hidalgo, Alvarez a mal vécu le timing choisi par le club pour aborder son avenir. Il considère que les déclarations incendiaires de Gil Marín, intervenues à quelques jours seulement de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, constituent une provocation délibérée.

Selon ESPN, la relation entre le joueur et l’Atlético s’est encore dégradée, au point qu’Alvarez songerait sérieusement à boycotter la reprise des entraînements en signe de protestation contre ce qu’il perçoit comme un manque de respect de la part de la direction.

Selon Paradiso, l’entourage du joueur accuse l’Atlético de chercher délibérément à le déstabiliser au moment le plus crucial de sa carrière, alors qu’il dispute ce dimanche la finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

La réaction de l’Atlético

Mais la version du club diffère radicalement : l’Atlético assure que c’est le joueur qui a ouvertement évoqué son avenir pendant la Coupe du monde, alors que l’Albiceleste était encore en compétition. Il l’aurait fait le jour même où Lionel Messi a établi un nouveau record avec l’Argentine, éclipsant ce qui aurait dû être un moment majeur pour la star de la sélection.

Le club a précisé que l’interview accordée cette semaine à Gilles Marin avait été programmée précisément parce que, parmi les sujets abordés, figurait la fierté du club d’avoir compté dans ses rangs neuf joueurs argentins et espagnols ayant atteint la finale de la Coupe du monde, et que la discussion ne s’était pas limitée à l’avenir d’Álvarez.

Gilles Marin avait alors affirmé sans détour : « Nous ne voulons pas le vendre. Nous n’accepterons aucune offre, qu’elle s’élève à 100 millions d’euros, 150 millions ou 200 millions. Je n’ai aucun doute : l’Atlético de Madrid est le meilleur endroit au monde pour Julián… Et il ne jouera pas pour Barcelone la saison prochaine. »

Un message à l’agent

S’adressant implicitement à l’agent du joueur, Fernando Hidalgo, il a affirmé que Julian avait « reçu de mauvais conseils », imputant clairement au représentant l’envenimement du conflit.

Si les informations rapportées par Paradiso émanent bien de l’agent, la relation entre Álvarez et l’Atlético de Madrid est désormais sérieusement altérée, et la crise pourrait se transformer en conflit ouvert entre les deux parties dans les jours à venir.