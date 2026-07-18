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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Alvarez : une double menace plane sur la star de l’Atlético de Madrid en finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Atlético Madrid
J. Alvarez
G. Simeone
Espagne
Argentine

La dernière séance d’entraînement de l’Argentine, à la veille de la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, a été retardée de 45 minutes en raison d’un orage qui avait déjà contraint les Matadors à interrompre leur propre séance.

Une fois le ciel dégagé, les joueurs du Tango ont finalement investi le centre d’entraînement du New York Red Bulls, à Morrison.

Selon le journal « AS », la distribution des maillots d’entraînement par l’entraîneur Lionel Scaloni a confirmé l’existence de trois options pour le seul poste encore indécis dans le onze de départ : l’aile droite du milieu de terrain.

Outre Giuliano Simeone, déjà titulaire contre l’Angleterre, Scaloni a distribué des maillots d’entraînement à Rodrigo De Paul et Giovanni Lo Celso, les deux autres prétendants à ce poste.

De Paul était le titulaire habituel jusqu’en demi-finale, tandis que Lo Celso a convaincu lors de ses entrées en jeu dans le tournoi. 

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG

Scaloni n’a pas encore dévoilé son choix pour le grand match.

La place de Giuliano Simeone dans le onze n’est donc pas garantie, l’attaquant étant confronté à la double menace De Paul-Lo Celso à la veille de la finale très attendue contre l’Espagne.

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