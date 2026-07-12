L’Argentine a rejoint le dernier carré de la Coupe du monde 2026 en dominant la Suisse 3-1 après prolongation, samedi soir en quart de finale. Julián Álvarez, auteur de l’unique but de la séance supplémentaire, a souligné l’intensité du soulagement ressenti après avoir enfin ouvert son compteur personnel dans l’épreuve.

L’attaquant argentin Julian Álvarez a expliqué que son but décisif en prolongation, qui a permis aux « Tango » de dominer la Suisse, a constitué un véritable exutoire émotionnel, puisqu’il s’agissait de son premier but dans cette Coupe du monde 2026.

L’attaquant a débloqué la situation à la 112^e minute d’une frappe lointaine et précise qui a fini dans la lucarne, offrant ainsi l’avantage à l’Albiceleste.

«C’est un immense soulagement», a-t-il confié après la rencontre. «Je suis très heureux. Nous avons maintenu la pression jusqu’au bout, même en supériorité numérique. Nous savions que le but allait finir par venir et nous sommes extrêmement satisfaits.»

« Le plus important, c’est la victoire. En tant qu’attaquant, je veux toujours marquer pour aider l’équipe, mais il faut aussi défendre, courir et travailler ensemble. Tant que l’équipe gagne, nous sommes tous heureux. Je sens mon niveau progresser match après match dans cette Coupe du monde et j’espère encore m’améliorer en phase finale. »

L’attaquant de l’Atlético de Madrid, resté muet jusqu’ici malgré ses quatre buts lors du Mondial 2022, a été désigné homme du match.

Il s’agit de la deuxième fois que l’Argentine passe en prolongation dans un match à élimination directe de la Coupe du monde 2026, après avoir déjà écarté le Cap-Vert puis la Suisse.

Avec cette rencontre, l’Argentine porte à 13 son total de matchs disputés en prolongation en Coupe du monde, devançant l’Allemagne (12).

Alvarez a ajouté : « On voit que tous les matchs de Coupe du monde se jouent sur un fil. Ça nous arrive, et ça arrive aussi à nos adversaires. »

« Il y a beaucoup de prolongations, c’est ainsi que ça se passe, mais nous savons que nous nous battons jusqu’au bout. Nous donnons tout ce que nous avons et nous marquons dans les dernières secondes ; donc tant que nous gagnons, tout est positif. »

Il a conclu : « Nous sommes très fiers d’être parmi les quatre meilleures équipes du monde. Nous savons que l’Angleterre possède des joueurs exceptionnels ; c’est une grande équipe qui réalise de belles performances dans ce tournoi, mais nous devons maintenant récupérer et nous préparer pour le match. »