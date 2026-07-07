Alvarez : « La rencontre face à l’Égypte est la meilleure que l’Argentine ait disputée ces dernières années. »

L’attaquant argentin Julián Álvarez a de nouveau été aligné d’entrée avec l’« Albiceleste » lors de la Coupe du monde 2026. Il a joué un rôle clé dans le renversement de l’Égypte, permettant à son équipe de transformer un retard de deux buts en une victoire précieuse et palpitante (3-2). À moins de 20 minutes de la fin du temps réglementaire, c’est grâce à un coup de tête décisif d’Enzo Fernández dans le temps additionnel que la qualification pour les quarts de finale a été scellée.

Après le coup de sifflet final, l’attaquant de l’Atlético de Madrid s’est présenté en zone mixte. Interrogé sur ses déclarations récentes laissant entendre qu’un départ du club madrilène serait bénéfique pour toutes les parties, il a refusé de revenir sur ses propos. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l’attaquant a répondu de manière lapidaire : « Je ne pense qu’aux quarts de finale. Des rencontres décisives nous attendent, concentrons-nous donc uniquement là-dessus. »

Si l’attaquant est resté évasif sur son avenir, il a longuement salué l’épopée face aux Pharaons et la résilience de son équipe, déclarant : « C’est incroyable, nous avons vécu des émotions très fortes. À la mi-temps, nous étions menés de deux buts, mais nous n’avons cessé de nous répéter qu’il fallait se battre jusqu’au bout ; nous savions que les occasions viendraient, et nous avons effectivement marqué ces buts. » Il a également qualifié le but de son coéquipier Enzo de « sensationnel », ajoutant : « Je l’ai vu s’élancer vers la surface de réparation, et Lautaro lui a adressé un superbe centre qui a abouti à un but magnifique. »

L’attaquant de l’Atlético a ensuite évoqué la portée historique de la rencontre : « Ce match figure parmi les plus grands de l’équipe nationale ces dernières années au vu de tout ce qui s’est passé. Renverser la vapeur de la sorte en Coupe du monde est incroyable ; je me maîtrise d’ordinaire, mais dans les dernières minutes j’ai été submergé par l’émotion, car ce que ce groupe a accompli est tout simplement fou. »

Pour conclure, l’attaquant de l’Atlético a rendu hommage au capitaine Lionel Messi : « Il n’y a plus de mots pour décrire sa Coupe du monde, c’est époustouflant. On essaie de le soutenir, de l’aider et de savourer chaque instant à ses côtés. On le remercie pour tout ce qu’il fait et pour la façon dont il nous traite… C’est une légende, le meilleur joueur du monde et de l’histoire. »