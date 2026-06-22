Julian Álvarez, l’attaquant argentin, s’est dit satisfait du parcours initial de l’Albiceleste dans la Coupe du monde 2026.

Lionel Messi a guidé l’Albiceleste vers une précieuse victoire 2-0 face à l’Autriche, ce lundi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

« En réalité, nous avons très bien commencé, mais c’est très difficile, et nous devons continuer sur cette voie », adéclaré Álvarez à la radio espagnole COPE.

Interrogé sur Lionel Messi, qui continue de battre des records à bientôt 39 ans, l’attaquant a confié : « C’est incroyable. Comme on dit, il n’y a plus grand-chose à ajouter. »

L’attaquant souligne que la valeur du capitaine se manifeste chaque jour au sein du groupe : « Nous le voyons tous les jours, et après toutes ces années, il continue de faire des merveilles et de montrer son talent. C’est le meilleur de l’histoire, et nous essayons toujours de profiter de sa présence. »

Interrogé sur les futurs adversaires, il cite l’Espagne et l’Uruguay, ajoutant qu’il préférerait éviter la Roja, « car c’est un adversaire extrêmement redoutable ».

Il a toutefois rappelé que l’Albiceleste était prête à relever tous les défis : « Mais, au final, pour atteindre la finale, il faut tout gagner. Nous devons donc nous concentrer sur nous-mêmes et avancer pas à pas. »

Il a toutefois refusé de voir l’Argentine comme grande favorite : « Non, je ne sais pas, il y a beaucoup d’équipes très fortes, mais nous voulons bien sûr réaliser ce grand rêve. »

Interrogé sur son avenir à l’Atlético, il a affirmé : « Le mieux pour moi serait de partir, car je veux réaliser mon rêve. »

Rappelons que le Real Madrid et le FC Barcelone ont déjà soumis des offres pour le recruter, toutes deux rejetées par la direction colchonera.

Il conclut : « Je ne vais pas me cacher ni faire semblant. Je veux être honnête : j’ai parlé aux dirigeants de l’Atlético et je pense que la meilleure solution pour toutes les parties, c’est que je parte. »