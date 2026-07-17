Alvarez est furieux face à l’attitude de l’Atlético de Madrid… et prépare une « surprise retentissante »

Le dossier du transfert de Julián Álvarez, l’attaquant de l’Atlético de Madrid, connaît un emballement sans précédent à quelques heures du coup d’envoi de la finale de la Coupe du monde entre l’Argentine et l’Espagne. à la suite des déclarations catégoriques de Miguel Ángel Gil Marín, président exécutif du club espagnol, qui a publiquement et définitivement fermé la porte à tout départ du joueur international. Cette décision a déclenché une vague de colère et de mécontentement dans l’entourage de l’attaquant argentin et de ses agents.

Selon le quotidien catalan Sport, l’attaquant regrette vivement la position du club et estime que la direction madrilène ne tient pas l’engagement clair pris il y a quelques mois, qu’il interprète comme un net revirement par rapport aux engagements verbaux pris plus tôt dans l’année.

Le conflit trouve son origine en février dernier, lorsque Gil Marín avait fait une promesse claire au joueur : faciliter son départ si une offre proche des 100 millions d’euros proposés par le Barça en début de mercato estival se présentait. une promesse que l’attaquant a interprétée comme un feu vert pour réaliser son grand rêve : revêtir le maillot du prestigieux club catalan.

Cette promesse a été l’un des principaux motifs qui ont poussé l’attaquant international à s’exprimer publiquement, alors qu’il se trouvait en stage avec la sélection argentine, pour déclarer qu’il ressentait un grand enthousiasme à l’idée de réaliser son « rêve », des propos accueillis avec enthousiasme au FC Barcelone, qui y a vu la première tentative concrète du joueur pour faire pression sur la direction madrilène, jusqu’alors réticente à toute négociation sérieuse.

La situation s’est néanmoins considérablement compliquée pour Julián Álvarez et le FC Barcelone après la lettre sans appel envoyée par Miguel Ángel Gil Marín.

Il a affirmé d’un ton ferme : « Je suis convaincu que l’Atlético est le meilleur endroit au monde pour Julián et qu’il est l’attaquant idéal pour notre projet ambitieux. » précisant que cette position officielle avait déjà été transmise au joueur, à son agent et au président du FC Barcelone en personne, afin de clore définitivement le dossier.

au lieu de clore le dossier, selon le journal « Sport », de clore le dossier et d’enterrer la polémique sur l’avenir du joueur, elles ont provoqué une colère vive et des réactions virulentes de la part de l’attaquant argentin, qui estime catégoriquement que le discours actuel de la direction contredit totalement et va ouvertement à l’encontre de l’accord verbal conclu il y a plusieurs mois, qu’il perçoit comme un recul injustifié par rapport aux engagements initiaux.

Selon le quotidien catalan, Julián Álvarez devrait de nouveau s’exprimer publiquement dès la fin de la Coupe du monde pour réaffirmer son envie irrépressible de quitter l’Atlético de Madrid, et pour défendre avec force son droit à un départ qu’il considère comme un accord préalable et une promesse que le club s’est engagé à respecter, et dont on ne peut se rétracter aussi facilement.

Dans le même temps, le FC Barcelone refuse d’alimenter un conflit public ou de s’engager dans une guerre médiatique avec l’Atlético, et n’a pas l’intention de répondre, directement ou indirectement, aux récentes déclarations de Miguel Ángel Gil Marín ; la position officielle du club catalan restant inchangée, comme l’a réaffirmé son président Joan Laporta à Barcelone, à Dallas puis à New York lors de sa récente tournée.