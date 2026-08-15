L'attaquant argentin Julian Alvarez a repris les entraînements de l'Atlético Madrid cette semaine, sur fond de flou persistant autour de son avenir, qui demeure loin d'être tranché.

Selon le journal espagnol « Sport », bien qu'Alvarez ait eu un premier échange avec l'entraîneur Diego Simeone, sa position n'a pas changé : il considère que son aventure avec le club des Rojiblancos est terminée et insiste pour trouver une porte de sortie durant cet été, tandis que le Barça continue de représenter sa destination de rêve, celle qu'il souhaite rejoindre.

Le conflit dépasse le cadre des déclarations faites par le joueur pendant la Coupe du monde. Alvarez ressent en effet une profonde déception face à l'attitude adoptée par l'Atlético Madrid, conscient que le club n'a pas respecté l'engagement qu'il avait pris envers lui il y a quelques mois, selon ses proches.

Les informations publiées ces dernières semaines indiquent que le directeur général Miguel Ángel Gil Marín lui avait promis en février de faciliter son départ en cas d'offre satisfaisante, le Barça ayant mis 100 millions d'euros sur la table, mais les Rojiblancos ont refusé de négocier.

Fort de cela, l'attaquant a décidé de franchir un cap et d'annoncer publiquement sa volonté de partir. Pendant la Coupe du monde, Alvarez a ainsi déclaré : « Le mieux pour tout le monde, c'est un départ », affirmant son désir de réaliser son rêve, des propos qui ont provoqué une réaction catégorique de Gil Marín, lequel a précisé que l'Atlético Madrid ne souhaitait pas céder les droits du joueur.

Alvarez s'est entretenu avec Simeone

Les derniers développements ont confirmé que le retour du joueur à Madrid n'a pas modifié la donne. Alvarez a d'ores et déjà exposé sa position à l'entraîneur Diego Simeone, tandis que le technicien argentin lui a fait savoir qu'il le comptait dans ses plans pour cette saison.

L'échange s'est déroulé dans un climat cordial, mais les deux parties campent sur des positions différentes : l'attaquant souhaite partir, alors que l'entraîneur ambitionne de s'appuyer sur lui.

Dans le même temps, l'Atlético Madrid a maintenu publiquement une position très claire : le club n'envisage ni de céder ni de négocier son départ, et estime que le joueur argentin doit présenter ses excuses pour ses déclarations et se concentrer sur le travail. Le club a même évoqué le cas d'Antoine Griezmann comme exemple de la manière de reconstruire la relation avec les supporters.

Selon la chaîne « ESPN », et contrairement à ce qui s'est dit ces dernières heures, l'attaquant n'a pas présenté d'excuses à ses coéquipiers et ne leur a pas exprimé de regrets d'avoir annoncé ses intentions à la presse, sa position restant identique à celle qu'il avait affichée lors de ses propos pendant la Coupe du monde.

Une demande urgente

La prochaine étape que les proches de l'attaquant cherchent actuellement à franchir consiste à s'asseoir avec Miguel Ángel Gil Marín. La chaîne « TyC Sports » a en effet rapporté leur demande d'organiser une réunion avec le directeur général de l'Atlético Madrid afin de tenter de mettre un terme à une crise qui menace de perdurer durant les dernières semaines du marché des transferts.

Alvarez cherche à rappeler au dirigeant des Rojiblancos l'engagement pris avant l'éclatement public du conflit, selon sa version des faits. Le joueur estime avoir tenu sa part et ne comprend pas le changement de position de l'Atlético Madrid à l'heure actuelle.