Álvarez brise son long silence au sujet de son rêve du Barça : à leur place, je serais en colère !

L'Argentin Julian Alvarez, attaquant de l'Atlético Madrid, a tenu à adresser un message aux supporters de son équipe, après avoir conduit les Colchoneros à la victoire face au Deportivo La Corogne sur le score d'un but à zéro, en inscrivant l'unique réalisation du match sur une passe magnifique de Grimaldo, ce qui lui a valu le trophée de meilleur joueur de la rencontre.

Julian Alvarez a été au cœur de l'une des affaires les plus controversées lors du dernier mercato, après que l'attaquant argentin a laissé entendre, pendant la Coupe du monde, son désir de quitter l'Atlético Madrid afin de réaliser son rêve (et de rejoindre le Barça).

Alvarez a livré une prestation remarquable en pointe, se déplaçant efficacement entre les lignes, pour être le joueur le plus en vue de l'Atlético dans un match qui n'a pas connu beaucoup d'éclat offensif, signant son deuxième but de la semaine en cours.

Et aujourd'hui, après avoir inscrit son premier but en championnat au stade Wanda Metropolitano, Alvarez a tenu à présenter ses excuses aux supporters de l'équipe pour ses déclarations passées.

L'attaquant argentin a déclaré : « Je voudrais présenter mes excuses à nos supporters pour mes propos. Je me suis trompé dans la manière de m'exprimer et dans le moment choisi pour ces déclarations, et je comprends leur colère ; si j'étais à leur place, j'aurais moi aussi été en colère, surtout au vu du soutien qu'ils m'ont apporté en permanence. »

Il a ajouté : « Ces dernières semaines ont été pleines de soutien, et j'ai besoin maintenant de me concentrer sur ma progression et mon amélioration. Ils se sont tenus à mes côtés tout au long de cette période, et il est temps de travailler dur, car des choses très importantes nous attendent. »

Au sujet de son état physique et technique, Alvarez a précisé : « Je me sens en bonne forme, et je suis reconnaissant envers mes coéquipiers qui m'ont soutenu et se sont beaucoup tenus à mes côtés. Je travaille à m'améliorer, et j'ai senti lors des derniers matchs une progression sur le plan physique et dans mon rapport au ballon. »

Le joueur a également établi un lien entre l'équilibre psychologique et les performances sur le terrain, déclarant : « Lorsque l'on se sent épanoui dans sa vie, cela se reflète sur sa prestation sur le terrain et dans tout. Nous passons beaucoup de temps à la maison, et tout ce qui se passe nous affecte, mais je me sens désormais en bonne forme et prêt à me battre pour tout. »

Alvarez a conclu ses propos en exprimant son espoir de regagner la confiance des supporters, déclarant : « Nous espérons regagner leur affection, par le travail acharné et l'humilité, et les remercier pour tout ce qu'ils nous ont apporté durant cette période. »