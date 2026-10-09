Julián Álvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, est conscient qu'il traverse une période extrêmement délicate. Il souhaite retrouver son statut et tenter de quitter le club, à travers une nouvelle stratégie.

Le journal Sport a rapporté qu'Álvarez a mis fin à sa relation avec son agent Fernando Hidalgo et qu'il se rapproche d'un accord avec Javier Pastore pour le représenter, dans une tentative d'ouvrir une nouvelle page avec l'Atlético et de convenir d'un départ à l'amiable.

Pastore arrive pour ouvrir une nouvelle page dans la relation avec la direction de l'Atlético Madrid, de manière à permettre de parvenir à un accord concernant un départ à l'amiable du joueur à l'avenir, que ce soit en janvier prochain ou en juillet.

Julián Álvarez était convaincu de la nécessité de mettre fin à sa relation avec l'agence de représentation avec laquelle il travaillait, afin d'avoir une chance de quitter l'Atlético Madrid.

La relation entre Fernando Hidalgo et les responsables du club s'est effondrée, au point que Miguel Ángel Gil Marín, le directeur général de l'Atlético, a déclaré que le joueur recevait de très mauvais conseils et qu'il avait été trompé.

Álvarez a vécu des moments de très forte tension depuis qu'il a annoncé publiquement son désir de quitter l'Atlético Madrid, et il ne se sent pas non plus prêt psychologiquement à continuer de jouer avec le club. La trêve internationale a représenté une véritable bouffée d'air pour lui, puisqu'il a pu changer d'atmosphère et retrouver son sentiment de bien-être loin de Madrid.

Désormais, Julián a franchi la première étape à travers cette initiative que l'Atlético Madrid lui avait demandée. Il aura un nouvel agent, et les relations commenceront à s'améliorer de nouveau après avoir atteint le stade de la rupture totale.

L'attaquant disposera d'un nouveau représentant chargé de négocier afin de parvenir à des conditions de départ appropriées, approuvées par toutes les parties et actées officiellement, pour éviter que les problèmes précédents ne se reproduisent.

Il pourrait être dans l'intérêt de l'Atlético Madrid d'accélérer ce processus, car la valeur marchande du joueur recule de manière inquiétante, et personne ne pense plus aux chiffres qui dépassaient les 120 millions d'euros et qui étaient avancés durant l'été.

Quant au Barça, il n'a fait aucune démarche jusqu'à présent et attend de voir ce que donneront les développements. Sa relation directe avec le joueur passait par Fernando Hidalgo, bien que des discussions directes aient également eu lieu avec Julián lui-même.

Le club catalan a été informé des récents changements, mais les choses n'ont pas dépassé ce stade. Deco a même expliqué que le dossier Julián appartenait au passé, mais son exclusion future n'est pas acquise, car le joueur jouit d'une grande admiration de la part de l'entraîneur Hansi Flick.

Julián préfère toujours jouer avec le Barça à l'avenir. Le club catalan était et reste son premier choix, et convaincre toutes les parties que la vente est la meilleure solution fera partie des missions de son nouvel agent.

Mais le Barça ne ressent actuellement aucune urgence et ne se voit pas contraint d'agir. L'arrivée de Raphinha pour jouer au poste d'avant-centre, le recrutement de Gabriel Jesus pour renforcer ce poste, ainsi que les espoirs placés à l'avenir sur Hamza Abdelkarim, font que le club est serein quant à sa situation dans ce secteur. Cela dit, personne ne nie la possibilité de réexaminer l'affaire si l'opportunité de recruter Julián devenait disponible.

Le club qui reste fortement intéressé par le recrutement de Julián Álvarez est Arsenal, qui serait heureux d'entamer des négociations pour conclure une opération incluant un échange de joueurs, de sorte que Viktor Gyökeres rejoigne l'Atlético Madrid, dans la mesure où il n'entre pas dans les plans stratégiques futurs du club.

Sport a conclu : « Álvarez a franchi une étape décisive, et des mouvements sont attendus au cours des prochaines semaines, à l'approche du mercato hivernal, le joueur souhaitant quitter l'Atlético. »