Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Altercation verbale entre Tuchel et une star de l’équipe d’Angleterre : quelle en est la raison ?

Angleterre vs Croatie
Angleterre
Croatie
Coupe du monde
T. Tuchel
J. Pickford
Angleterre
Croatie
É.-U.
Allemagne

L'Angleterre a affronté la Croatie lors du match au sommet du groupe.

Thomas Tuchel, le sélectionneur de l’Angleterre, a eu un vif échange avec l’un de ses cadres lors du match d’ouverture des « Three Lions » face à la Croatie, ce mercredi soir, en Coupe du monde 2026.

Ce match opposait les deux meilleures équipes du groupe 12 de la Coupe du monde, qui comprend également le Ghana et le Panama.

Au cours de cette rencontre passionnante, le technicien allemand a vivement échangé avec le gardien Jordan Pickford.

Cet accrochage a eu lieu alors que les « Three Lions » menaient 1-0 à Dallas (Texas).

Selon le journal britannique The Sun, Jeff Sheriffs, reporter de terrain pour la chaîne Fox, a capté l’incident.

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Ghana crest
Ghana
GHA
Coupe du monde
Panama crest
Panama
PAN
Croatie crest
Croatie
CRO

Selon le journaliste, la tension est survenue au bout de 17 minutes de jeu : le gardien n’aurait pas respecté les consignes de relance depuis l’arrière.

Selon le journaliste, Pickford, déséquilibré sur sa gauche, aurait malgré tout tenté une relance hasardeuse à l’opposé des consignes.

Selon le journaliste, « quelques instants plus tôt, Pickford, sur la gauche, était déséquilibré, mais il a quand même effectué la passe ».

Selon le journaliste, Tuchel s’est alors précipité sur la ligne de touche pour lancer : « Non, passe au latéral droit, ne va pas de ce côté. »

Pickford a rétorqué, visiblement insatisfait.

Tuchel lui a alors lancé : « Tu sais ce que tu dois faire, exécute mes consignes. »

Publicité