Joachim Löw, vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec la sélection allemande, a réagi aux informations l’annonçant à la tête du Ghana pour le Mondial 2026, l’été prochain.

La sélection ghanéenne, qui participera à la Coupe du monde dans un groupe comprenant l’Angleterre, la Croatie et le Panama, cherche à recruter un nouvel entraîneur après le limogeage de son coach Otto Addo mardi dernier.

D’après le site « Ghana Soccer », les « Black Stars » placent Löw en tête de la liste des candidats pour prendre le poste.

Depuis son départ de l’équipe d’Allemagne après l’Euro 2021, Löw a décidé de s’éloigner du coaching et a refusé de nombreuses offres, que ce soit de clubs ou de sélections.

Mais il s’est dit ouvert à de nouveaux défis, déclarant récemment : « Au cours des deux dernières années, j’ai reçu quelques offres, mais elles n’étaient pas motivantes pour moi. Toutefois, je réfléchirai aux options que je trouve intéressantes. »

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Cependant, Löw a précisé qu’il n’avait reçu aucun contact de la part de la Fédération ghanéenne de football jusqu’à présent.

Il a déclaré à « Sky Sport Allemagne » ce vendredi : « Officiellement, aucun responsable de la Fédération ghanéenne de football ne m’a parlé. »

Avant que le nom de Löw ne soit avancé, le duo formé du Marocain Walid Regragui et du Français Hervé Renard figurait parmi les principaux candidats pour succéder à Addo, selon ESPN.

La Fédération ghanéenne devrait trancher sur l’identité du nouvel entraîneur « dans une semaine ou deux », selon les propos de son président il y a deux jours.