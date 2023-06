Alphonso Davies va-t-il rejoindre le Real Madrid à cause du Barça?

Annoncé proche du Real Madrid, le latéral gauche Alphonso Davies va-t-il rejoindre les Merengue à cause du Barça? Explications.

Devenu l'un des meilleurs arrières gauches du monde depuis son arrivée au Bayern Munich en 2019, Alphonso Davies pourrait prochainement quitter l'Allemagne pour espérer entrer dans une sphère encore plus compétitive du football européen. Le Canadien se sent plutôt bien chez le Rekordmeister mais semblerait proche d'avoir fait le tour de la question et se retrouve actuellement fortement lié au Real Madrid. Suite à des révélations du joueur lui-même, ce choix de rejoindre les Merengue pourrait en réalité être à cause du Barça.

Davies au Real à cause du Barça?

Toujours sous contrat à Munich jusqu'en 2025, Alphonso Davies se trouve pourtant dans une situation paradoxale. Il n'est pas sur le départ puisqu'il fait partie des cadres de l'équipe et qu'il n'a pas demandé à quitter le club, mais il est en même temps très proche du Real Madrid qu'il porte en haute estime et qu'il pense être la destination idéale pour passer un nouveau cap. Un transfert chez les Merengue est donc hautement possible et pourrait être lié au Barça.

Invité dans le cadre du podcast Say Less, le latéral gauche canadien a en effet révélé que le Barça l'avait abordé lorsqu'il jouait encore sur le continent américain mais que l'attitude du club à son égard n'avait pas été très bonne. Il livre même une anecdote personnelle sur le président Bartomeu : « Le club m'a approché mais le président ne voulait pas de moi parce que je viens du Canada. C'est ce qui m'est revenu aux oreilles, je ne sais pas si le président a vraiment dit cela mais il ne l'a jamais nié auprès de moi. Je ne vais pas mentir, cela m'a écrasé les sentiments. »

Une amertume certaine qu'il explique l'empêcher de se voir jouer pour les Blaugrana désormais. Or, quand il s'agit « d'aller voir plus haut » que le Bayern, il n'y a guerre d'autre choix que le Barça ou le Real. Et comme le Barça se retrouve hors course, il est logique de voir le Canadien se tourner vers la Maison blanche, qu'il a de toute façon déjà déclaré aimer depuis son enfance. Autre élément important dans la potentielle venue du latéral à Madrid, son ex-équipier David Alaba qui ferait le forcing auprès de lui pour le ramener à ses côtés en Espagne. L'avenir de Davies est encore incertain mais, en cas de départ, le Real Madrid part clairement favori.