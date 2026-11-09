Partager Suivez GOAL sur Google

Le jeune talent de l’AC Milan Alphadjo Cisse a exprimé son immense fierté après une période d’éclosion qui lui a valu une convocation surprise en équipe d’Italie. Le milieu de terrain, buteur lors de la récente victoire de l’AC Milan face au Genoa, espère reproduire ses belles performances en club sur la scène internationale sous les ordres de Roberto Mancini.

Publicité

Une étoile montante savoure sa reconnaissance internationale

Cisse s’impose rapidement comme l’un des jeunes talents les plus enthousiasmants de Serie A, et ses performances remarquées avec Milan ont attiré l’attention de l’encadrement de l’équipe d’Italie. La possibilité de porter le maillot emblématique de l’Italie représente une étape majeure dans la carrière du joueur qui brille à San Siro. Il espère désormais reproduire en sélection, sous les ordres de Mancini, les performances qui font sa force en club.

Interrogé sur la perspective de ses débuts internationaux, Cisse n’a pas caché son envie de saisir sa chance et d’impressionner le sélectionneur. « J’en ai très envie. Je veux montrer mes qualités. J’espère avoir cette chance, et être là est une grande fierté », a déclaré le jeune joueur de Milan à SportMediaset.

De Rossi couvre d’éloges le jeune joueur de Milan

La présence de Cisse dans le groupe de la sélection a suscité les éloges de plusieurs grandes figures du football italien, dont Daniele De Rossi, légende de la Roma. L’ancien milieu de terrain estime que Mancini a fait preuve de clairvoyance en sélectionnant le joueur de Milan, soulignant qu’un talent de ce calibre se remarque même lorsque d’autres passent à côté. Ces compliments venant d’un champion du monde ont manifestement touché Cisse, alors qu’il s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

« Je remercie évidemment l’entraîneur ; il a été un grand joueur pour la Roma et pour l’équipe nationale », a réagi Cisse lorsqu’il a appris les propos élogieux de De Rossi. Malgré l’engouement croissant autour de ses performances, le joueur garde les pieds sur terre. Il assure ne pas se laisser emporter par les attentes extérieures : « Je n’attends rien. J’essaie de donner le meilleur de moi-même et espérons que cela se passera bien aussi en équipe nationale. »

Publicité Publicité

Retour sur son ascension fulgurante en Serie A

La nouvelle révélation de Milan a encore vu sa cote grimper après une nouvelle prestation décisive.Après avoir inscrit un but crucial face au Genoa au Stadio Luigi Ferraris, Cisse a porté son total à huit buts cette saison. Malgré son expérience encore limitée au plus haut niveau, l’efficacité du jeune milieu de terrain en a fait l’une des révélations les plus enthousiasmantes de Serie A au cours d’une saison vécue à toute vitesse.

Related Topics

Évoquant son ascension soudaine et ses statistiques impressionnantes cette saison, Cisse est resté humble, tout en affichant sa confiance en ses qualités. « Je ne sais pas si je suis une surprise, mais je peux dire avec certitude que je ne m’attendais pas à ces statistiques. Je suis convaincu de mes qualités et je suis convaincu que je peux faire encore mieux », a reconnu Cisse

À la conquête de trophées avec Milan

Pour un club doté de l’histoire de Milan, l’objectif est toujours de terminer la saison avec des trophées. Cisse mesure pleinement les attentes liées au fait de jouer à San Siro et assure que l’équipe se concentre sur tous les titres en jeu. Qu’il s’agisse de la course au Scudetto ou des compétitions à élimination directe, le milieu de terrain estime que l’équipe ne doit jamais se contenter de la deuxième place ni viser autre chose que la victoire.

Publicité

« Je pense que c’est normal. À Milan, il faut toujours viser la victoire dans chaque compétition, je pense que cela ne fait aucun doute », a affirmé Cisse.