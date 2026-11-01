Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-EUR-C1-REAL MADRID-LEIPZIGAFP
Abobakr El Mokadem
Traduit par

« Alors repose en paix, Vinícius » : Diomande enfonce un nouveau clou dans « le cercueil de la star brésilienne »

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
LaLiga
Yan Diomandé
Vinicius Junior
Espagne
Côte d’Ivoire
Brésil

Il a inscrit un superbe but face au Racing

100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

  L'Ivoirien Yan Diomandé, la star du Real Madrid, a poursuivi son éclosion avec le club merengue, après avoir marqué un but somptueux ce dimanche dans les filets du Racing Santander, en Liga.

Diomandé avait été titularisé lors du match face à Villarreal, à l'occasion de la huitième journée, comme titulaire sur l'aile gauche, tandis que Vinicius Junior était resté sur le banc.

Au cours de cette rencontre, Diomandé avait inscrit le but de la victoire de son équipe, mais cette confrontation avait été marquée par l'expulsion de Vinicius, qui avait ensuite été suspendu pour 4 matchs.

Vinicius a manqué les rencontres face à Séville et Barcelone, et il a de nouveau été absent aujourd'hui face au Racing Santander ; il ne jouera pas non plus le prochain match contre Valence.

Prochains matchs
AEK

AEK

Ligue des Champions

04 nov. 2026

RMA

RMA

MAL

MAL

LaLiga

07 nov. 2026

SAN

SAN

Malgré certaines craintes de voir l'attaque du Real Madrid affectée par l'absence de Vinicius, alors que le niveau de Diomandé était en dents de scie en début de saison, l'Ivoirien a attiré tous les regards grâce à des prestations remarquables.

Diomandé a marqué 3 buts et délivré une passe décisive lors des 4 derniers matchs de Liga, et il a également inscrit un but et délivré deux passes décisives lors des deux dernières rencontres de Ligue des champions.

Ce niveau remarquable a conduit de nombreux rapports à évoquer la possibilité que Diomandé conserve sa place de titulaire au détriment de Vinicius à la fin de la période de suspension.

De son côté, Hassan Al-Aidrous, commentateur du match entre le Real Madrid et le Racing aujourd'hui, a évoqué ce sujet en déclarant après le superbe but de Diomandé : « Repose en paix, Vinicius. »

Et d'ajouter : « C'est ce que pensent désormais les supporters du Real Madrid après le brio de Diomandé en l'absence de Vinicius. »

À noter que Diomandé a entamé la saison avec un niveau en dents de scie, avant de s'intégrer solidement à l'équipe, pour participer au total à 14 matchs, marquer 4 buts et en délivrer autant.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google