L'Ivoirien Yan Diomandé, la star du Real Madrid, a poursuivi son éclosion avec le club merengue, après avoir marqué un but somptueux ce dimanche dans les filets du Racing Santander, en Liga.

Diomandé avait été titularisé lors du match face à Villarreal, à l'occasion de la huitième journée, comme titulaire sur l'aile gauche, tandis que Vinicius Junior était resté sur le banc.

Au cours de cette rencontre, Diomandé avait inscrit le but de la victoire de son équipe, mais cette confrontation avait été marquée par l'expulsion de Vinicius, qui avait ensuite été suspendu pour 4 matchs.

Vinicius a manqué les rencontres face à Séville et Barcelone, et il a de nouveau été absent aujourd'hui face au Racing Santander ; il ne jouera pas non plus le prochain match contre Valence.

Malgré certaines craintes de voir l'attaque du Real Madrid affectée par l'absence de Vinicius, alors que le niveau de Diomandé était en dents de scie en début de saison, l'Ivoirien a attiré tous les regards grâce à des prestations remarquables.

Diomandé a marqué 3 buts et délivré une passe décisive lors des 4 derniers matchs de Liga, et il a également inscrit un but et délivré deux passes décisives lors des deux dernières rencontres de Ligue des champions.

Ce niveau remarquable a conduit de nombreux rapports à évoquer la possibilité que Diomandé conserve sa place de titulaire au détriment de Vinicius à la fin de la période de suspension.

De son côté, Hassan Al-Aidrous, commentateur du match entre le Real Madrid et le Racing aujourd'hui, a évoqué ce sujet en déclarant après le superbe but de Diomandé : « Repose en paix, Vinicius. »

Et d'ajouter : « C'est ce que pensent désormais les supporters du Real Madrid après le brio de Diomandé en l'absence de Vinicius. »

À noter que Diomandé a entamé la saison avec un niveau en dents de scie, avant de s'intégrer solidement à l'équipe, pour participer au total à 14 matchs, marquer 4 buts et en délivrer autant.