Alors que les rumeurs concernant la sélection saoudienne vont bon train, Al-Ittihad prend une décision concernant l'avenir de Saad Al-Shehri

Le club Al-Ittihad a pris une décision concernant l'avenir de son entraîneur Saad Al-Shehri pour la saison prochaine, alors que des rumeurs le donnent comme futur sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne pour la Coupe du monde 2026, en remplacement du Français Hervé Renard.

Des articles de presse avaient révélé que la Fédération saoudienne de football avait pris contact avec Saad Al-Shehri pour lui proposer de diriger la sélection nationale dans les mois à venir, en remplacement de Renard, ce que son agent, Rafi Al-Shahrani, a démenti.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que le club Al-Ittihad avait décidé de suspendre le dossier de renouvellement du contrat de l’entraîneur Saad Al-Shehri jusqu’à la fin de la saison actuelle, afin de procéder à une évaluation de son travail technique avec l’équipe au cours de la période écoulée.

L'entraîneur saoudien a pris les rênes d'Al-Ittihad en janvier 2025, succédant à l'Anglais Steven Gerrard, avec lequel il a remporté 20 victoires en 44 matchs, contre 14 défaites, tandis que 10 matchs se sont soldés par un match nul.

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Le journal a précisé que le club de l'Est avait l'intention de maintenir Saad Al-Shehri à son poste de directeur technique de l'équipe pour la saison prochaine.

De son côté, Saad Al-Shehri a déjà commencé à préparer la saison prochaine en organisant une réunion avec la commission technique pour discuter de nombreux points concernant les besoins de l'équipe, les joueurs dont le contrat sera renouvelé et ceux qui quitteront ses rangs.

Toutes ces démarches dépendent toutefois de sa position quant à la direction de la sélection saoudienne dans la période à venir, d'autant plus que son agent, Rafi Al-Shahrani, a affirmé qu'il n'hésiterait pas à accepter la mission dès qu'une offre officielle lui serait faite.

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad occupe la septième place du classement du championnat saoudien cette saison, avec 39 points, à trois points derrière Al-Ittihad qui occupe la sixième place.