Lamine Yamal s’apprête à disputer le match le plus important de sa jeune carrière. Dimanche prochain à New York, il mènera l’Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine.

À seulement 19 ans, le joueur disputera la plus grande finale de sa carrière, après s’être imposé dès ses débuts avec l’équipe première du FC Barcelone, et, auparavant, au cours de ses années à l’académie « La Masia », comme l’un des talents les plus prometteurs du football mondial.

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Malgré l’enjeu de la rencontre à venir, le jeune attaquant a profité de cette pause pour se promener dans les rues de New York en compagnie de sa petite amie, l’influenceuse espagnole Inés García Santos. Cette dernière a publié sur ses réseaux une photo du couple devant l’un des food trucks traditionnels de la ville hôte de la finale, selon la chaîne argentine TyC Sports.

La jeune femme de 21 ans a également diffusé une vidéo montrant Yamal en plein tournage d’une publicité pour la marque de vêtements American Eagle, visible sur l’un des écrans géants de Times Square, l’un des sites touristiques les plus emblématiques de New York.

Cette scène n’a pas échappé à son coéquipier en sélection, le défenseur Marc Poblet, qui n’a disputé qu’une seule minute lors du tournoi, contre l’Autriche en huitièmes de finale. Le joueur a publié dans la rubrique « Stories » de son compte Instagram une vidéo dans lequel il braque la caméra sur l’écran géant à l’effigie de son coéquipier.

Inquiétude avant la finale

En revanche, la dernière séance d’entraînement de la sélection espagnole, « La Roja », a suscité quelques inquiétudes avant la finale de dimanche, Lamine Yamal ayant travaillé à l’écart du groupe.

Une séquence vidéo diffusée par le quotidien espagnol AS le montrait en train d’effectuer des exercices d’étirement à proximité des appareils de récupération, avec un bandage à la jambe gauche, là même où il avait ressenti une blessure musculaire avant le début de la compétition.

Malgré ces images préoccupantes, le quotidien espagnol Marca assure que ni la pépite du FC Barcelone ni Pedro Porro, également à l’écart du groupe, ne devraient manquer la finale.

Selon le quotidien, les douleurs de Yamal sont la conséquence du coup reçu de Lucas Digne lors de l’action ayant conduit au penalty en demi-finale contre la France (2-0), tandis que l’entraînement individualisé de Boro s’explique par une simple fatigue.