Selon un article publié ce jeudi, la Fédération internationale de football (FIFA) a adopté une mesure significative pour mettre fin aux polémiques arbitrales, à commencer par le match Maroc-France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la rencontre d’ouverture des quarts de finale entre la France et le Maroc servira de laboratoire à une évolution majeure du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

La FIFA peaufine un nouveau protocole destiné à garantir l’efficacité de cette technologie pendant les 90 minutes de jeu, voire les 30 minutes de prolongation le cas échéant.

L’arbitre assistant vidéo, l’Uruguayen Liudan González, et son suppléant, la Nicaraguayenne Tatiana Guzmán, seront présents ce soir au stade de Boston pour superviser ce premier quart de finale.

Cette organisation garantit le bon fonctionnement de la technologie, même en cas d’urgence affectant le système vidéo ou la salle VAR du Centre international de diffusion (IBC) de Dallas.

En cas de coupure de connexion, l’arbitre assistant vidéo et son suppléant resteront sur le terrain pour procéder à toute révision nécessaire, conformément au protocole de la technologie d’assistance vidéo adopté par la FIFA.

Même chose si l’arbitre de terrain, Facundo Tello, doit consulter une image sur l’écran.

Rappelons que le règlement de la FIFA est clair : aucun match ne peut être interrompu pour cause de défaillance technique du VAR. Cette éventualité est donc exclue.

Le match sera finalement dirigé par une équipe arbitrale argentine de six membres. À sa tête, l’arbitre principal sera épaulé par ses assistants Juan Pablo Bellati et Gabriel Chadi.

Les quatrième et cinquième arbitres, Dario Herrera et Cristian Navarro, sont également argentins, tout comme le sixième arbitre Hernán Mastrangelo, responsable de la VAR.

Rappelons que, depuis le début de la compétition, la FIFA a opté pour un système centralisé : les arbitres vidéo sont basés au Centre international de diffusion (IBC) de Dallas, au Texas (États-Unis), et non dans les stades accueillant les rencontres.

L’équipe est installée dans un centre technique centralisé à Dallas, d’où elle reçoit les images en direct de tous les stades du tournoi, aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Par précaution, deux membres de cette équipe vidéo ont été dépêchés sur le terrain du match Maroc-France pour intervenir en cas d’urgence.