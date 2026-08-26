Sky rapporte que plusieurs clubs, dont deux concurrents du FCB en Bundesliga, auraient manifesté leur intérêt pour Ibrahimovic. Objectif : recruter le joueur de 20 ans dès cet été.

Concrètement, les demandes venues de Bundesliga proviendraient du Werder Brême et de l’Union Berlin, et concerneraient de possibles prêts. Des discussions auraient déjà eu lieu à ce sujet entre le club hanséatique et Ibrahimovic. L’Atalanta Bergame serait également intéressée. Pour le club de Serie A, un transfert serait aussi envisageable.

Un départ de ce talent, qui est encore sous contrat jusqu’en 2028 à la Säbener Straße, surviendrait de manière assez surprenante après les développements de l’été. Après un total de trois prêts à Frosinone Calcio, à la Lazio Rome et au 1. FC Heidenheim, Ibrahimovic est prévu de manière ferme dans l’effectif professionnel de l’entraîneur principal Vincent Kompany et doit être la première alternative à Luis Diaz sur l’aile gauche. Le Rekordmeister l’avait même annoncé officiellement il y a quelques semaines par communiqué de presse.

« Arijon est arrivé au FC Bayern à l’âge de douze ans et a franchi les étapes une à une via notre Campus ainsi que des prêts ciblés. Surtout lors de sa très bonne année passée à Heidenheim, il a beaucoup appris sur le plan personnel pour être désormais prêt pour le FC Bayern », déclarait alors le directeur sportif Christoph Freund. « Son évolution illustre de manière exemplaire les possibilités que nous montrons à nos talents. Désormais, il ne s’agit plus seulement pour lui d’apprendre, mais de passer à l’attaque, ici au FC Bayern. »

Ibrahimovic lui-même déclarait : « Je suis extrêmement heureux d’avoir l’opportunité de pouvoir jouer dans le plus grand club du monde. Je veux absolument saisir ma chance. »

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Arijon Ibrahimovic a fait ses débuts avec les professionnels du FC Bayern en 2023

Ce vent a quelque peu tourné, car désormais, selon Sky, le FCB comme Ibrahimovic seraient « ouverts » à un prêt vers un club où il pourrait bénéficier de davantage de temps de jeu qu’à Munich.

L’international allemand U21 a fait ses débuts avec les professionnels du FC Bayern début 2023, à l’âge de 17 ans, sous Julian Nagelsmann. Trois autres apparitions ont suivi, ainsi que les prêts mentionnés. Lors de la victoire 2-1 des Rouges en Supercoupe le week-end dernier contre le Borussia Dortmund, il figurait dans le groupe de Kompany, mais n’est pas entré en jeu.