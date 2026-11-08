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Si l’Eintracht Francfort a une nouvelle fois déçu cette saison face au SC Paderborn, il y a tout de même eu une petite raison de se réjouir. Niko Ilicevic a disputé son deuxième match et montré par séquences qu’il avait déjà le niveau de la Bundesliga. On lui prédit une très grande carrière.

« Si, à 16 ans, tu peux jouer avec les professionnels et tenir ta place en Bundesliga, tu dois être un talent du siècle », a déclaré le consultant de Sky Didi Hamann samedi. L’adolescent avait fait ses débuts la semaine dernière lors de la victoire 3-1 contre le HSV, après son entrée en jeu dans le temps additionnel décidée par l’entraîneur de la SGE, Adi Hütter. Au lendemain de son 16e anniversaire, il était ainsi devenu le plus jeune joueur de l’élite allemande. Ilicevic égalait Youssoufa Moukoko, qui avait fait ses débuts avec le BVB en 2020 exactement au même âge.

Lors du match nul 2-2 des Hessois à Paderborn, les circonstances de son entrée en jeu étaient bien différentes de celles de la rencontre contre le Hamburger SV. Le neveu de l’ancien professionnel de Bundesliga Ivo Ilicevic est entré à la 64e minute à la place de Ritsu Doan, alors que le score était de 1-1, avec l’objectif, dans le meilleur des cas, de redonner l’avantage à son équipe. Mais ce plan a vite été abandonné.

Lilian Brassier a d’abord provoqué un penalty (73e), à la suite d’un dribble manqué d’Ilicevic, puis Elias Baum a reçu un deuxième carton jaune peu après (75e). Il ne s’agissait finalement plus que d’arracher un point. À la troisième minute du temps additionnel, Jonathan Burkardt a frappé, comme il l’avait fait sur le 1-0, en marquant d’une talonnade pour porter le score à 2-2. Fait insolite : la passe décisive a été délivrée par le gardien Noah Atubolu.

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Quel record de Bundesliga Niko Ilicevic peut-il encore battre ?

Ilicevic attend donc toujours sa première contribution à un but. Il conserve toutefois une chance de détenir seul un record de Bundesliga. S’il marque après la trêve internationale contre la TSG Hoffenheim (21 novembre), il deviendra, à 16 ans et 21 jours, le plus jeune buteur de l’histoire. Une semaine plus tard, face au VfB Stuttgart, il pourrait égaler Moukoko.

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Malgré son « erreur » avant le penalty, Ilicevic a convaincu par une prestation disciplinée. Principalement sollicité en défense après que son équipe s’est retrouvée en infériorité numérique, l’ailier s’est distingué par son activité, deux tacles réussis sur deux et un taux de passes réussies de 70 %.

Il devrait donc rejouer au cours de la saison. « Je pars du principe qu’il sera de nouveau dans le groupe ce week-end. Il le mérite aussi, car il s’entraîne vraiment très bien. Nous sommes fiers de l’avoir avec nous », s’enthousiasmait déjà l’entraîneur Adi Hütter au sujet du prodige avant le match.

Getty Images

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Le plan de l’Eintracht Francfort pour Niko Ilicevic

« Nous ne savons pas où tout cela le mènera. Il semble être un garçon très raisonnable, il est bien entouré et il a un très bon entraîneur ainsi qu’un très bon club où il peut progresser. Espérons qu’il y reste encore un, deux ou trois ans. Cela l’aiderait », a déclaré Hamann, avant de prédire : « Alors, le ciel sera sa seule limite. »

L’Eintracht tient néanmoins à accompagner progressivement Ilicevic. « Il est tout à fait compréhensible qu’il y ait actuellement un grand engouement autour de lui. Mais notre rôle est aussi de veiller sur lui », a déclaré Hütter. Il a expliqué que le jeune joueur pourrait également obtenir du temps de jeu avec les équipes de jeunes s’il ne jouait pas avec les professionnels : « Si cette situation dure, disons, un mois et qu’il n’a joué aucun match, je pense tout à fait qu’il serait judicieux de le faire jouer une fois avec les U21 pour qu’il acquière du temps de jeu. »