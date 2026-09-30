Dans une émission sur la chaîne de télévision française Canal+, diffusée mercredi en l’honneur de son 40e anniversaire, Giroud s’est souvenu, dans un échange léger, du mois de janvier 2018.

Alors qu’il était passé au second plan à Arsenal et qu’il craignait pour sa place de titulaire en équipe de France lors de la Coupe du monde à l’été 2018, Giroud visait un départ durant le mercato hivernal. Une option s’offrait alors à lui : le BVB, qui avait manifesté son intérêt pour l’attaquant alors âgé de 31 ans.

Cependant, fin janvier 2018, son épouse Jen a donné naissance à Aaron, leur fils, le troisième de leurs quatre enfants, et était donc strictement opposée à un déménagement. « Oublie ça », a donc lancé Giroud au sujet d’un transfert au Borussia. « Elle (son épouse Jen, ndlr) m’a dit : “Si tu m’emmènes maintenant dans un autre pays, en Allemagne, et en plus à Dortmund... Alors je te tue” », a raconté en riant l’attaquant, qui évolue désormais au LOSC, à propos de la mise en garde de sa femme.

Pourquoi Olivier Giroud a-t-il rejoint Chelsea plutôt que le BVB ?

Au lieu de rejoindre Dortmund, Giroud a finalement signé à Chelsea contre une indemnité de transfert de 17 millions d’euros, ce qui lui a permis de rester à Londres avec sa famille. Il faisait alors partie d’un jeu de dominos chez les attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang a quitté Dortmund pour Arsenal et y a pris la place de Giroud, tandis que Michy Batshuayi a quitté Chelsea pour devenir au BVB le successeur d’Aubameyang.

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Outre ce bonheur familial, le plan de Giroud a aussi porté ses fruits sur le plan sportif. À Chelsea, il a plus souvent débuté les matches et, lors de la Coupe du monde 2018, il s’est imposé à la pointe de l’attaque de la France sur la route du titre mondial. Certes, l’international aux 137 sélections n’a inscrit aucun but dans le tournoi et a dû essuyer des critiques pour cette raison, mais il a malgré tout occupé un rôle important dans l’équipe de l’entraîneur de l’époque, Didier Deschamps.

Giroud est resté trois ans et demi à Chelsea, avant de rejoindre l’AC Milan en 2021. En 2024, il a ensuite rejoint le Los Angeles FC en MLS, mais un an plus tard seulement, le Français est revenu en Europe et, dans le même temps, dans son pays après 13 ans passés à l’étranger. Depuis, Giroud a disputé 50 matches officiels avec Lille pour douze buts, et son contrat expire l’été prochain. Le vétéran devrait alors vraisemblablement mettre un terme à sa carrière, comme il l’a désormais annoncé sur Canal+ et également à L'Equipe.