« Je sais que je dois atteindre des objectifs avec le RB Leipzig. C’est pour cela que je suis ici. Et si nous n’atteignons pas ces objectifs à la fin de la saison, je partirai de moi-même. C’est comme ça. Les gens qui me connaissent le savent très bien », a déclaré Demichelis à Bild.

Âgé de 45 ans, Demichelis avait succédé à Ole Werner sur le banc de Leipzig durant l’été. Ce dernier avait été démis de ses fonctions après une seule saison, bien qu’il ait ramené les Saxons en Ligue des champions. Le mandat de Demichelis a toutefois commencé de la pire des manières. En très peu de temps, le RB a subi de lourdes défaites contre le Werder Brême (1-3), Côme 1907 (1-4) et le Bayer Leverkusen (0-2).

Les rumeurs se sont alors multipliées. Plusieurs articles indiquaient que Leipzig étudiait déjà d’éventuels successeurs. Julian Nagelsmann, ancien sélectionneur de l’Allemagne, a notamment été cité à plusieurs reprises pour un possible retour au RB. Roger Schmidt, qui a succédé à Jürgen Klopp au poste de responsable mondial du football chez Red Bull, se serait toutefois prononcé en interne pour le maintien de Demichelis et aurait également plaidé pour un soutien public. Celui-ci est finalement intervenu après le match contre Côme.

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« Nous avons bien sûr pris connaissance de ce qui se dit depuis quelques jours au sujet de notre club dans les médias et sur les réseaux sociaux. Nous sommes très ambitieux et exigeants envers nous-mêmes. Dans le même temps, nous restons calmes, concentrés et unis en tant que club. Cela vaut pour tous les employés, l’équipe et l’ensemble du staff technique. Chacun bénéficie de notre soutien et de notre confiance », avait alors déclaré Marcel Schäfer, directeur général chargé du sport.

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Depuis, la situation autour de Demichelis s’est de nouveau apaisée. Le RB a certes dû encaisser entre-temps une lourde défaite 1-6 contre le Bayern Munich ainsi qu’un revers 1-4 face au Real Madrid, mais les Saxons viennent de remporter trois matches officiels consécutifs. Leipzig s’est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Allemagne. Samedi, l’équipe de Demichelis s’est imposée 2-0 contre Schalke 04.

« Ce n’était que notre première victoire à l’extérieur. La saison est encore longue », a tempéré Demichelis. En Bundesliga, le RB Leipzig occupe désormais de nouveau la quatrième place, à trois points du duo de tête formé par le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.