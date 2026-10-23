Hütter avait laissé Uzun sur le banc pendant les 90 minutes de la victoire 1-0 de l’Eintracht Francfort contre le 1. FC Cologne. Auparavant, le talentueux joueur offensif avait toujours été titulaire. Après ce signal non verbal vendredi, Hütter a formulé une critique assez claire une semaine plus tard, tout en soulignant qu’il voulait seulement aider Uzun.

« J’en ai déjà parlé plusieurs fois avec lui. Je suis là uniquement pour le soutenir, mais aussi pour lui ouvrir les yeux sur le fait qu’au football, il y a deux sens et que c’est un sport collectif. Plus vite Can comprendra que le football est un sport collectif dans lequel il peut apporter ses qualités, plus il aura de chances de faire une très grande carrière. Sinon, il risque de se mettre lui-même des bâtons dans les roues », a déclaré Hütter en conférence de presse avant le difficile déplacement de la SGE sur le terrain du BVB, samedi soir.

L’entraîneur de l’Eintracht semble également reprocher à Uzun son attitude à l’entraînement pendant la semaine. Uzun est « un très bon footballeur, il n’y a même pas à en discuter. Mais j’attends de la régularité et qu’il montre ses qualités aussi bien pendant la semaine qu’en match », a rappelé à l’ordre l’Autrichien, qui s’adressait peut-être à son meilleur joueur sur le plan individuel.

Hütter ne voulait toutefois pas accorder trop d’importance à la mise sur le banc de l’international turc contre Cologne. « Il n’a pas joué une seule fois. Et cela devient aussitôt un sujet. C’est ce que je ne comprends absolument pas. Ce n’est pas juste non plus envers tous les autres. »

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Il a ensuite adressé un message clair à Uzun ainsi qu’aux autres remplaçants du match contre Cologne : « Chacun peut faire ce qu’il faut pour retrouver une place de titulaire. Au bout du compte, c’est toujours la performance qui prime. Je veux aussi que la concurrence s’intensifie. »

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Qu’a dit Adi Hütter à propos de Robin Koch ?

Le capitaine Robin Koch a lui aussi récemment constaté qu’en période de crise, Hütter ne ménage pas les joueurs censés être des leaders. Lors de la débâcle 0-6 contre le RB Leipzig, Koch a, selon Hütter, été « libéré » en étant remplacé à la mi-temps : « J’attends tout simplement autre chose d’un leader et d’un capitaine. Quand tu encaisses 16 buts et que tu es le patron de la défense, il arrive un moment où je dois envoyer un signal. Cela ne m’a pas du tout plu. J’attends davantage de Robin. »

Une semaine plus tard, Koch a eu une nouvelle occasion de faire ses preuves contre Cologne et a livré un bon match. Pour la première fois de la saison, l’Eintracht n’a pas encaissé de but. Hütter l’a aussitôt salué. « Un immense bravo à Robin Koch pour avoir livré une telle prestation après cette semaine », a-t-il déclaré à Sky : « Il a dominé dans les airs et remporté tous ses duels de la tête. La manière dont il a dirigé l’équipe mérite également des éloges particuliers de ma part aujourd’hui. »

Hütter espère sans doute désormais une réaction sportive similaire de Can Uzun contre le BVB.