Hütter avait laissé Uzun sur le banc pendant toute la victoire 1-0 de l’Eintracht Francfort contre le 1. FC Cologne. Auparavant, le talentueux joueur offensif avait toujours été titulaire. Après ce signal non verbal envoyé vendredi, Hütter a formulé, une semaine plus tard, des critiques assez nettes, tout en soulignant qu’il voulait seulement aider Uzun.

« Je lui en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis là uniquement pour le soutenir, mais aussi pour lui ouvrir les yeux sur le fait qu’au football, il faut jouer dans les deux sens et qu’il s’agit d’un sport collectif. Plus vite Can comprendra que le football est un sport collectif dans lequel il peut apporter ses qualités, plus il aura de chances de faire une très grande carrière. Sinon, il risque de se mettre lui-même des bâtons dans les roues », a déclaré Hütter en conférence de presse avant le difficile déplacement de la SGE sur le terrain du BVB, samedi soir.

L’entraîneur de l’Eintracht semble également reprocher à Uzun son attitude à l’entraînement pendant la semaine. Uzun est « un très bon footballeur, il n’y a même pas à en discuter. Mais j’attends de la régularité et qu’il montre les qualités qu’il possède aussi bien pendant la semaine qu’en match », a recadré l’Autrichien, qui s’adressait à celui qui est peut-être son meilleur joueur sur le plan individuel.

Hütter ne voulait toutefois pas donner trop d’importance à la mise sur le banc de l’international turc contre Cologne. « Il n’a pas joué une seule fois. Et on en fait tout de suite un sujet. C’est ce que je ne comprends absolument pas. Ce n’est pas juste non plus envers tous les autres. »

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Il a ensuite adressé un message clair à Uzun ainsi qu’aux autres remplaçants du match contre Cologne : « Chacun peut faire ce qu’il faut pour retrouver une place dans le onze de départ. Au bout du compte, c’est toujours la performance qui prime. Je veux aussi que la concurrence s’intensifie. »

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Qu’a dit Adi Hütter au sujet de Robin Koch ?

Le capitaine Robin Koch a récemment constaté que Hütter ne ménage pas les joueurs censés être des cadres en période de crise. Lors de la débâcle 0-6 contre le RB Leipzig, Koch avait, selon Hütter, été « délivré » par son remplacement à la mi-temps : « J’attends tout simplement autre chose d’un cadre et d’un capitaine. Quand tu encaisses 16 buts et que tu es le patron de la défense, je finis par envoyer un signal. Cela ne m’a pas du tout plu. J’attends davantage de Robin. »

Une semaine plus tard, Koch a eu une nouvelle chance de faire ses preuves contre Cologne et a livré un bon match. Pour la première fois de la saison, l’Eintracht n’a finalement pas encaissé de but. Hütter l’a immédiatement salué. « Un immense compliment à Robin Koch pour avoir livré une telle prestation après cette semaine », a-t-il déclaré à Sky : « Il a dominé dans les airs et remporté tous ses duels de la tête. Il a aussi bien dirigé l’équipe. Pour cela, je tiens à le féliciter tout particulièrement aujourd’hui. »

Hütter espère sans doute désormais une réaction sportive similaire de Can Uzun contre le BVB.