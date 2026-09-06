« Les supporters de Schalke – à 95 pour cent, chapeau, pour ce qu’ils ont fait – le reste… Ils devraient être fiers d’avoir formé dans leur centre de formation un type aussi formidable, qui a ensuite réussi à s’imposer dans le football mondial, à devenir le meilleur gardien du monde et champion du monde. Dans ce cas, de telles insultes ne sont pas appropriées. On peut siffler parce qu’on est contre le Bayern, mais ces expressions ne sont pas nécessaires », a déclaré Eberl après la rencontre.

Neuer, qui a été formé au FC Schalke 04 et a rejoint le FC Bayern en 2011 contre une indemnité de transfert de 30 millions d’euros, a clairement ressenti l’animosité des supporters de Schalke à son retour. Dès l’échauffement, l’hostilité massive de la Nordkurve s’est abattue sur lui et plus tard aussi, le champion du monde 2014 a été sifflé à presque chacun de ses ballons touchés et visé par des chants. Entre autres, ils ont scandé : « Nous sommes de Schalke et toi non. »

Un appel de l’ancien professionnel Olaf Thon, lui aussi passé autrefois par S04 et le FCB, qui avait réclamé avant le match « du respect et de l’acceptation » plutôt que des sifflets pour Neuer, est donc resté sans effet. L’ancien coéquipier de Thon, Lothar Matthäus, a lui aussi déclaré sur Sky : « En réalité, ils devraient accueillir Manuel Neuer avec des applaudissements, surtout lors de sa dernière année en Bundesliga. » Mais le passé « compte peu », selon Matthäus.

Neuer ne s’est toutefois pas laissé détourner de sa relation particulière avec son club formateur malgré ces manifestations de mécontentement. Il a considéré cela « comme un compliment. C’est de l’amour. » Il a ajouté : « C’était agréable d’être de nouveau ici. J’ai passé 20 ans ici et j’y ai tout appris. Ma famille vit ici. J’en ai vraiment beaucoup profité. »

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Pour Neuer, cela pourrait en même temps avoir été sa dernière apparition à Schalke en tant que professionnel. Le joueur de 40 ans dispute peut-être sa dernière saison et n’est sous contrat avec le FC Bayern que jusqu’à la fin de l’exercice. « J’ai déjà parlé plus souvent de mon avenir ces dernières semaines et je ne m’attends pas à rejouer un jour à la Veltins-Arena », a déclaré Neuer.