La chaîne officielle du Real Madrid a lancé une attaque virulente après l'annonce de la suspension de quatre matches infligée au Brésilien Vinicius Junior, consécutive à son expulsion face à Villarreal en Liga, estimant que ce que subit le club dans la compétition nationale diffère de ce qu'il rencontre dans les compétitions européennes.

La réaction de la chaîne est intervenue lors de l'émission précédant la confrontation entre la Roma et le Real Madrid, ce mercredi soir. Elle n'a pas caché son mécontentement face à la sanction imposée à la star brésilienne et a adressé des critiques à l'arbitrage espagnol et aux institutions du football local, ainsi qu'aux médias.

La chaîne du Real Madrid : c'est la guerre

Selon le quotidien espagnol "Marca", l'un des intervenants de la chaîne a entamé son commentaire sur la sanction en déclarant : "Et maintenant, concernant Vinicius, eh bien, rien du tout. C'est la guerre", en référence à l'aggravation du différend entre la Maison Blanche et les instances responsables de la gestion du football espagnol.

L'attaque ne s'est pas limitée aux décisions arbitrales, mais s'est étendue aux médias, les intervenants les accusant de recevoir un soutien financier de Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, en rappelant les demandes antérieures du président du Real Madrid, Florentino Pérez, visant à révéler la nature et le montant de ces aides.

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Sur un ton ironique, ils se sont demandé si certains médias bénéficiant de ce soutien n'étaient pas les mêmes que ceux qui critiquent sans cesse les performances du Real Madrid et répètent que l'équipe affiche un mauvais niveau, tout en ignorant, selon eux, ce qu'ils considèrent comme une campagne institutionnelle contre le club.

Ils ont ajouté que le Real Madrid est contraint d'affronter toutes ces circonstances dans les compétitions espagnoles, estimant que la situation dans les tournois européens est totalement différente.

Comparaison entre l'arbitrage espagnol et européen

Dans le cadre de ses critiques, la chaîne du Real Madrid a comparé le traitement réservé à Vinicius en Liga et dans les compétitions européennes, affirmant que les interventions dont le joueur est victime en Espagne ne bénéficient pas du même traitement en Europe, et que les fautes, lorsqu'elles s'y produisent, sont sanctionnées comme il se doit.

Elle a également insisté sur le fait que les compétitions européennes, sous l'égide de l'Union européenne de football association (UEFA), ne connaissent pas, selon ses termes, d'orientations arbitrales préétablies, avant de railler le fait que les matches du Real Madrid dans la compétition continentale ne soient pas confiés à des arbitres espagnols.

Les intervenants ont déclaré que permettre à des arbitres espagnols de diriger les matches de l'équipe dans les compétitions européennes aurait été quelque chose de "très intéressant", une formule qui reflète l'ampleur de la méfiance affichée par la chaîne à l'égard de l'arbitrage national.

"Vinicius ne bénéficie pas d'une protection suffisante"

La chaîne a poursuivi sa défense de la star brésilienne, estimant qu'il ne bénéficie pas du même degré de protection accordé à d'autres vedettes, en référence à ce qu'elle considère comme une inégalité de traitement des joueurs sur les pelouses espagnoles.

Les intervenants ont conclu leur offensive par une allusion au rival traditionnel, le Barça, en déclarant : "Je ne peux pas imaginer qu'une telle chose se produise au Camp Nou", une phrase qui met en doute l'égalité de traitement entre les grands clubs du football espagnol.

Ces déclarations interviennent à la suite de la décision de suspendre Vinicius pour quatre matches, ce qui a poussé le Real Madrid à se mobiliser pour déposer un appel afin d'alléger la sanction, dans un contexte de polémique croissante autour de l'incident et de ses répercussions sur la préparation de l'équipe pour les prochaines rencontres, à commencer par le Clasico face au Barça.