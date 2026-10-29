En l'espace d'une seule année, le Brésilien Estevão est passé du statut de l'un des jeunes talents les plus commentés et les plus encensés à celui de remplaçant à Chelsea, suscitant les interrogations des supporters et des journalistes sur les choix de l'entraîneur Xabi Alonso.

Pendant une partie de la saison dernière, Estevão était classé parmi les meilleurs jeunes talents du football mondial, après avoir réalisé des débuts prometteurs avec Chelsea.

Mais depuis le changement d'entraîneur, ses titularisations se font rares. Xabi Alonso a été interrogé sur les raisons pour lesquelles il ne fait pas appel à l'ailier brésilien de 19 ans, après l'avoir laissé sur le banc lors de la défaite face à Liverpool aux tirs au but, en Coupe de la Ligue anglaise.

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Estevão n'a débuté aucun match en Premier League cette saison, ses seules titularisations se limitant à deux rencontres lors des premiers tours de la Coupe de la Ligue, Chelsea ne participant à aucune compétition européenne.

Alonso a déclaré : « Je comprends sa situation, et il aurait évidemment pu être plus heureux. Tous les joueurs veulent jouer. Le bon moment viendra pour chaque chose, et je suis convaincu que sa chance arrivera, c'est ma responsabilité. Nous devons gérer cela, et nous savons que la saison sera longue ; il y aura des moments où chacun aura sa chance. »

Si l'on revient à la même période de la saison dernière, Estevão livrait des prestations qui confirmaient les raisons pour lesquelles Chelsea l'avait recruté, en provenance de Palmeiras pour 34 millions d'euros. L'ailier brésilien avait attiré les regards grâce à ses percées et à ses qualités techniques sur les ailes, et il avait notamment inscrit un superbe but face à Barcelone en Ligue des champions.

Une fin négative

Mais sa première saison à Stamford Bridge s'est achevée prématurément, en avril dernier, après une blessure aux ischio-jambiers qui l'a privé de la Coupe du monde avec la sélection du Brésil, alors que les pronostics laissaient entrevoir sa présence possible dans la liste de l'entraîneur Carlo Ancelotti, selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Chelsea a recruté Xabi Alonso lors du mercato estival, pour en faire l'entraîneur permanent en remplacement de Liam Rosenior. Depuis sa prise de fonctions, Alonso n'a accordé à Estevão que des occasions limitées de jouer en Premier League, puisqu'il a eu recours à lui comme remplaçant dans les dernières minutes de certaines rencontres.

Face à la baisse de son temps de jeu, les supporters de Chelsea, qui avaient fait le déplacement pour soutenir l'équipe face à Liverpool, ont consacré une grande partie de leurs encouragements durant le match à scander le nom d'Estevão, signe de leur désir de voir le joueur bénéficier de davantage de temps de jeu.