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L'Espagnol Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, a insisté sur la nécessité pour son équipe d'apprendre à composer avec l'absence de son attaquant brésilien João Pedro, alors que les Blues peinent à marquer depuis sa blessure.

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Selon ESPN, João Pedro n'a plus joué depuis la victoire 2-0 contre Everton le 17 octobre dernier, et il sera de nouveau absent pour la réception de Leeds United samedi à Stamford Bridge.

L'attaquant brésilien a été l'un des principaux artisans du démarrage offensif tonitruant de Chelsea cette saison, puisqu'il est le deuxième meilleur buteur de l'équipe avec cinq réalisations, à égalité, mais les Blues sont apparus nettement moins dangereux en son absence.

Chelsea n'a inscrit qu'un seul but dans le jeu en Premier League lors des quatre matchs manqués par João Pedro, et l'influence du duo Cole Palmer-Morgan Rogers a elle aussi décliné sans lui.

Palmer et Rogers ont eu du mal à trouver des automatismes sur le terrain sans un véritable avant-centre au poste de numéro 9, ce qui a considérablement réduit la production offensive de l'équipe.

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Chelsea a reculé à la cinquième place après avoir perdu deux de ses trois derniers matchs, dont une défaite frustrante contre Sunderland (0-1), alors lanterne rouge du classement. Xabi Alonso a donc assuré que son équipe ne pouvait pas se permettre d'attendre le retour de son attaquant.

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« Nous avons besoin de toute l'équipe en ce moment, a déclaré Alonso. Les attaquants ne sont pas les seuls à pouvoir marquer : nous pouvons trouver le chemin des filets sur coups de pied arrêtés, et par l'intermédiaire de nos défenseurs et de nos milieux. »

Il a ajouté : « C'est un sport collectif. Bien sûr, João est un joueur important, mais nous devons gérer cette période sans lui. Nous avons essayé différentes options jusqu'ici et nous devons continuer à chercher. »

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Et de poursuivre : « Nous devons faire avec, et je ne vais pas chercher une explication unique. Je pense qu'il y a de nombreuses raisons derrière chaque défaite, pas seulement l'absence d'un joueur. »

Il a précisé : « Si nous avions fait davantage de choses correctement, nous aurions été plus compétitifs et nous aurions battu Sunderland, mais il y avait des choses que nous devions faire. Nous voulons que João Pedro revienne, mais je ne veux pas en faire toute une histoire. »

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Alonso ne manque pas de solutions au poste d'avant-centre, puisque Danny Welbeck et la recrue Emmanuel Emegha peuvent jouer en remplaçants directs, tandis qu'il a également essayé Rogers et Pedro Neto en faux numéro 9.

Évoquant le duo, Alonso a déclaré : « Ils sont tous les deux prêts, mais avec des qualités différentes et à deux étapes différentes de leur carrière. Danny a disputé beaucoup de matchs et possède une grande expérience, tandis qu'Ema a de la puissance et un gros physique. Il attend son heure, et nous avons suffisamment de matchs pour lui. »

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Welbeck, âgé de 35 ans et arrivé de Brighton cet été, a inscrit trois buts cette saison, tous en Carabao Cup, tandis qu'Emegha, arrivé de Strasbourg, n'a pas encore ouvert son compteur, lui qui n'a fait ses débuts qu'en octobre après s'être remis d'une blessure.

Par ailleurs, Chelsea a écopé d'une amende de 150 000 livres sterling infligée par la Fédération anglaise de football, après avoir reconnu l'accusation portée contre lui pour ne pas avoir empêché ses supporters de se comporter de manière inappropriée ou injurieuse lors de la victoire 5-1 contre Charlton en FA Cup en janvier dernier, dans une affaire liée à des chants contenant une référence implicite à la religion ou aux croyances.