Le Portugais Pedro Neto a prolongé son contrat avec Chelsea, ce vendredi, pour poursuivre son aventure avec le club londonien jusqu'en 2032, bien que son précédent contrat courait encore sur cinq ans, une démarche qui traduit la volonté des deux parties de prolonger leur partenariat.

Chelsea a annoncé la prolongation du contrat de Neto, qui a rejoint les rangs de l'équipe en 2024 en provenance de Wolverhampton pour environ 60 millions d'euros, tandis que le joueur a exprimé sa joie de rester au club, déclarant dans un communiqué officiel : « C'est un moment formidable. Je me sens comme à la maison ici, et je veux remporter encore plus de trophées ici. »

Au cours de ses deux saisons avec Chelsea, Neto, âgé de 26 ans, a disputé 135 matchs, durant lesquels il a inscrit 21 buts et délivré 19 passes décisives, contribuant au sacre de l'équipe en Ligue Europa Conférence ainsi qu'à la Coupe du monde des clubs en 2025.

Pour ce qui est de la saison en cours, Neto a été titularisé lors de deux des trois matchs disputés par Chelsea en Premier League sous la direction de Xabi Alonso, et il est parvenu à marquer un but.

La prolongation du contrat de Neto vient confirmer sa place dans les plans de Chelsea, dans un contexte où le club souhaite conserver l'un de ses éléments offensifs sur le long terme, après qu'il est devenu une partie essentielle du projet de l'équipe depuis son transfert à Stamford Bridge.