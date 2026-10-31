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Liverpool v Chelsea - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Alonso : la star de Chelsea sera absente face à Manchester United pour cause de maladie

X. Alonso
J. Henderson
Estevao
M. Rogers
Chelsea vs Manchester United
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Chelsea va-t-il en pâtir ?

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Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a souligné l'importance de réaliser une bonne performance face à Manchester United en Premier League, et a par ailleurs expliqué la raison de l'absence de Jordan Henderson pour le match.

Alonso a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « TNT Sports » au sujet de la préparation de Chelsea pour cette rencontre : « Nous sommes de retour dans l'ambiance de la Premier League, et c'est pourquoi cette compétition est la plus importante pour nous. »

Et d'ajouter : « Bien entendu, le match d'aujourd'hui est extrêmement important. Nous avons besoin de livrer un bon match et une performance solide. »

À propos de la titularisation d'Estêvão, l'entraîneur de Chelsea a expliqué : « Parce qu'il est prêt. Il s'est bien préparé et s'est bien entraîné. Nous avons besoin de lui aujourd'hui, et nous espérons qu'il prendra du plaisir dans le match et qu'il apportera une contribution marquante. »

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Quant à la possibilité de compter sur Morgan Rogers comme titulaire au poste d'avant-centre, Alonso a affirmé : « Il est bien trop tôt pour le dire, et nous verrons ce qui se passera. C'est envisageable, mais nous avons d'autres options. »

Concernant l'exclusion de Jordan Henderson, Alonso a révélé : « Il est malade, pas blessé, mais il ne se sentait pas bien hier, et aujourd'hui il a eu de la fièvre. »

Au sujet de la confrontation avec Manchester United, l'entraîneur de Chelsea a conclu ses propos en déclarant : « Nous nous attendons à un match difficile et intense face à United. C'est une grande équipe qui compte de bons joueurs, et c'est pourquoi nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. »

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