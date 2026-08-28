Les probabilités d'un départ d'Enzo Fernández de Chelsea se sont enflammées, après que l'entraîneur Xabi Alonso l'a écarté de la liste de l'équipe pour affronter Luton en Coupe de la Ligue anglaise, sur fond de rumeurs faisant état d'une possible démarche de Manchester City pour présenter une offre visant à recruter le milieu de terrain argentin avant la fermeture du mercato.

Selon le journal espagnol Marca, Enzo Fernández, qui avait exprimé avant l'été son désir de quitter le stade de Stamford Bridge, n'a pas figuré dans la liste de Chelsea pour affronter Luton, tandis que Xabi Alonso a affirmé que cette décision était purement sportive.

En Angleterre, les informations indiquent que Manchester City étudie la possibilité de présenter une offre pour recruter le milieu de terrain avant la fermeture du mercato.

L'entraîneur espagnol a cherché à minimiser l'importance de l'absence de l'international argentin, affirmant qu'il était un joueur « très professionnel » et qu'il effectuait bien ses entraînements.

Alonso a précisé que sa décision était liée à la gestion des minutes de jeu des éléments de l'équipe, ainsi qu'aux besoins spécifiques du match.

Alonso a déclaré, lors de la conférence de presse après la victoire contre Luton : « C'était simplement lié au match d'aujourd'hui. Nous avons d'autres joueurs qui ont besoin de minutes de jeu. »

Interrogé sur le moment où il a pris la décision d'écarter Enzo, l'entraîneur a été clair, déclarant : « Mercredi soir. C'est une décision que j'ai prise moi-même. »

Alonso a également tenu à laisser la porte ouverte à un retour d'Enzo lors du prochain match de championnat, prévu dimanche contre Brighton au stade de Stamford Bridge, déclarant : « Enzo est un bon professionnel. Il s'entraîne bien, et je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce sont simplement des décisions que nous devons prendre en pensant au match que nous avons disputé ce soir. On verra dimanche. »

L'absence d'Enzo Fernández a pris une importance accrue, après que des informations en Angleterre ont fait état d'un intérêt de Manchester City pour le joueur argentin.

Selon le réseau Sky Sports, Manchester City étudie la possibilité de présenter une offre pour recruter Enzo avant la fermeture du mercato, fixée au mardi à 23 heures, tandis que Chelsea se montre disposé à écouter l'offre.



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