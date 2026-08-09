Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, fait pression sur son club pour recruter Martin Zubimendi, la star d'Arsenal, qui a réussi à s'attacher les services du Brésilien Bruno Guimarães, dans un transfert estimé à 75 millions de livres sterling.

L'arrivée du joueur brésilien dans le nord de Londres a alimenté les spéculations sur un possible départ du milieu de terrain d'Arsenal, qui avait rejoint le club l'été dernier.

Zubimendi a connu des débuts brillants avec Arsenal après son transfert l'été dernier pour 60 millions de livres sterling en provenance de la Real Sociedad, mais il a baissé de régime vers la fin de la saison, perdant sa place dans l'équipe lors des dernières étapes de l'exercice ainsi qu'en finale de la Ligue des champions d'Arsenal contre le Paris Saint-Germain.

Le journal anglais « Metro », citant le média espagnol « Mundo Deportivo », rapporte que Zubimendi se trouve désormais dans une « situation délicate » après l'arrivée de Guimarães, et que son avenir est loin d'être assuré.

Le Real Madrid étudierait une nouvelle tentative pour recruter Zubimendi, après avoir échoué à l'attirer l'été dernier.

Mais le géant de la Liga fait face à une « concurrence féroce » de la part de Chelsea, soumis à la pression de son nouvel entraîneur Alonso pour faire venir Zubimendi à Stamford Bridge.

Alonso a travaillé avec Zubimendi à la Real Sociedad avant de tenter de le recruter durant son bref passage à la tête du Real Madrid.

La position d'Arsenal concernant la vente de Zubimendi reste floue, mais le journal « Mundo Deportivo » affirme qu'il réclame au moins 90 millions d'euros (77 millions de livres sterling) pour accepter son départ.