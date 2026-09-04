Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a fait le point sur l'actualité des Blues avant la rencontre de dimanche en Premier League anglaise face à Arsenal, à l'Emirates Stadium.

Alonso a fourni lors de la conférence de presse d'avant-match une mise à jour sur l'état physique de Moisés Caicedo, déclarant : « Nous vérifierons demain. Nous prendrons la décision finale demain concernant la liste pour le match de dimanche. »

Au sujet du transfert d'Enzo Fernández vers Manchester City le dernier jour du marché des transferts, Alonso a affirmé : « Nous prenons toutes les décisions ensemble. Nous travaillons ensemble sur les grandes comme les petites décisions. Nous savions au final que l'objectif était de faire au mieux pour l'équipe. Nous voulons construire un bon état d'esprit et une bonne équipe. »

À propos des circonstances entourant le départ de Fernández, Alonso a déclaré : « Dans le football, beaucoup de choses arrivent. Avec Enzo, nous avons eu des discussions, et elles se sont toujours déroulées dans le respect. Ce qu'il a apporté au club était formidable, mais l'heure est désormais venue d'aller de l'avant. Nous avons des joueurs de qualité à chaque poste et nous sommes maintenant prêts à démarrer. »

Alonso a également été interrogé sur l'échec du transfert de dernière minute du milieu de terrain de Monaco Lamine Camara, ce à quoi il a répondu : « Je pense que nous sommes prêts et satisfaits de l'effectif et de la profondeur dont nous disposons. Il y a un bon équilibre entre des joueurs à différentes étapes de leur carrière. Nous devons construire cette énergie durant la semaine pour être performants en fin de semaine. Jusqu'à présent, ce fut un bon début, et nous savons désormais qui est présent au centre d'entraînement. Il est bon d'avoir cette certitude. »

Concernant le marché estival des transferts de Chelsea de manière générale, Alonso a déclaré : « Nous pouvons être très satisfaits de l'ensemble du marché des transferts. Ce dont nous avons commencé à parler en mai et début juin, nous en avons obtenu de nombreux éléments. C'est une première phase très équilibrée que nous avons réalisée sur ce marché des transferts. La première phase est achevée, et c'est une bonne phase pour le présent et pour l'avenir. »

Au sujet de la recrue estivale Morgan Rogers, longtemps annoncé auparavant proche d'un transfert vers l'adversaire de dimanche, Alonso a affirmé : « Il ne fait aucun doute que Morgan était une très grosse opération, recruter un joueur de son envergure, pour le présent et pour l'avenir. Il sera un joueur clé au cours des six ou sept prochaines années. Il a déjà eu un grand impact. »

À propos de ses options au milieu de terrain, Alonso a expliqué : « Valentín Barco est jeune, mais il possède une grande énergie, et nous avons Henderson, qui a le calme et la mentalité. Il sait ce qui se passe dans un match, et il se rapproche de plus en plus d'avoir du temps de jeu. Il y a aussi Reece James, Malo Gusto, Reggie Watson et Mehdi Nicole Jazouli, issu de l'académie. Nous avons des options, de la qualité et de la concurrence. »



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