Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, a été interrogé au sujet de Manchester City et des développements liés à l'affaire de sa condamnation pour l'ensemble des accusations relatives à de graves infractions aux règles de la Premier League.

Chelsea se prépare à affronter Bournemouth demain samedi, à Stamford Bridge, lors de la sixième journée de Premier League.

Le site Football.London a rapporté les propos d'Alonso lors de la conférence de presse, où il a déclaré : « Quelle est l'importance de l'affaire City ? Il y a bien évidemment une décision, mais nous devons faire preuve de patience. »

Il a poursuivi : « Nous devons attendre que la commission rende les sanctions définitives. Je pense que ses membres disposent d'une indépendance suffisante pour évaluer l'ensemble des circonstances. »

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Il a souligné : « Bien sûr, je ne suis pas un expert en la matière, et quoi que je dise ou quel que soit notre avis, ce sont eux qui ont la responsabilité de prendre la décision, et nous devons respecter cela et faire preuve de patience. Le moment viendra forcément où nous saurons ce qu'il va se passer, mais cela peut prendre encore un peu de temps. »

Alonso a précisé : « Il y a d'abord l'appel. Et ensuite, nous devrons attendre que la commission annonce les mesures qu'elle prendra, puis nous verrons ce qu'il adviendra. En ce qui nous concerne, cela n'est pas entre nos mains. Je pense que nous devons respecter l'indépendance de la commission judiciaire, et nous verrons ce qu'il va se passer, tout en nous conformant aux règles. »

Il a affirmé : « Je ne porterai pas de jugement prématuré, et je préfère attendre la décision. Nous approchons de la dernière étape, et nous avons une image claire de ce qui pourrait se produire, mais je n'ai pas été partie prenante dans cette affaire, et ce n'est donc pas mon problème. »

Concernant la situation de Chelsea avant la rencontre de demain, l'entraîneur espagnol a expliqué : « Moisés Caicedo est prêt à jouer. Il s'est bien entraîné, il va bien désormais et il est prêt à prendre part au match. »

Il a poursuivi : « João Pedro, Reece James et Palmer ont-ils pu s'entraîner cette semaine ? Oui, ils ont pu s'entraîner. Certains d'entre eux ont repris les entraînements avant les autres, tout comme Marc Guiu. »

Il a ajouté : « Nous avons mis à profit cette période, et c'était le plan que nous avions établi. Nous savions que nous avions affronté Brentford avec certains joueurs qui souffraient, mais ils se sont bien entraînés maintenant et ils sont prêts à jouer. »

Il a affirmé : « Palmer s'est entraîné la semaine dernière, et il s'est senti mieux. Nous n'avons pas voulu précipiter les choses, car nous avions le temps devant nous. Le plus important pour Cole, c'est de retrouver toute sa condition physique, de prendre du plaisir à jouer et de se sentir en bonne forme. Quand ce n'est pas le cas, comme lors du match contre Brentford, on peut voir qu'il souffre. »

Il a souligné : « Comment va Jimmy-Jay Gittens ? Il ne sera pas prêt pour le match de demain. C'est la mauvaise nouvelle liée à la trêve internationale. Il s'est blessé à la cheville et sera absent pour quelques semaines. »

Il a précisé : « Envisagez-vous d'aligner Josh Acheampong ? Il a déjà disputé quelques matches, et il est assurément prêt à jouer. Il joue désormais avec davantage de maturité et plus de hargne, et il commence à comprendre ce qu'il faut pour rivaliser en Premier League. »

Il a conclu : « Nous allons disputer une rencontre difficile face à une équipe qui joue avec une grande intensité et un rythme élevé, et l'affronter exige beaucoup d'efforts. »