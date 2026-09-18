Heracles Almelo a subi vendredi soir sa première défaite de la saison. Après six victoires de suite, le leader de la Keuken Kampioen Divisie s’est incliné 1-0 sur la pelouse de son dauphin, Almere City. Le FC Volendam continue quant à lui de tanguer et a concédé sa toute première défaite contre le Jong AZ (4-1). Kevin van Veen a inscrit un but merveilleux pour le compte du FC Eindhoven contre le FC Emmen (victoire 3-1).





Almere City - Heracles Almelo 1-0

Les visiteurs se sont procuré les meilleures occasions en première période, mais Max Hauswirth, Jean-Paul N'Djoli et Tristan van Gilst n’ont pas réussi à battre le gardien Wessel Speel. Même après la pause, Heracles est resté dangereux et Van Gilst s’est offert une énorme occasion d’ouvrir le score à la 78e minute, mais il a tiré au-dessus. Deux minutes plus tard, Almere City a frappé de l’autre côté. Martin Wasinski a récupéré le ballon après un rebond et a décoché une frappe dévastatrice pour le 1-0.





Jong AZ - FC Volendam 4-1

Le Jong AZ a signé vendredi sa toute première victoire contre son voisin provincial du FC Volendam. Hessel de Wit a ouvert le score, avant que Jerolldino Bergraaf ne double la mise avant la pause. Même après la mi-temps, le Jong AZ est resté la meilleure équipe et Bendeguz Kovacs a porté le score à 3-0. Julian Oerip a ensuite inscrit le quatrième but de l’équipe à domicile. Frederik Ihler a ensuite sauvé l’honneur de Volendam sur une passe décisive de Henk Veerman.

FC Den Bosch - Helmond Sport 2-1

Silvan Bröker a ouvert le score dès la quatrième minute, avant que Jeffry Fortes n’égalise contre son camp. Peu après, Brian Koglin a envoyé le ballon dans ses propres filets et Den Bosch a repris l’avantage. Après la pause, Helmond Sport a cherché avec insistance le 2-2, mais les grosses occasions sont restées rares. Den Bosch a en outre frôlé le 3-1 en touchant les deux montants intérieurs. En fin de match, Helmond Sport s’est encore créé des possibilités, mais l’égalisation n’est pas venue.





FC Eindhoven - FC Emmen 3-1

Rayan Buifrahi a ouvert le score en première période en dribblant le gardien sorti à sa rencontre avant de pousser le ballon dans le but vide. Jack Cooper-Love a égalisé après la pause, mais peu après, Joshua Mukeh a reçu un rouge pour une main afin d’empêcher une percée. Kevin van Veen a magnifiquement expédié le coup franc qui a suivi dans la lucarne et a redonné l’avantage à Eindhoven. En supériorité numérique, l’équipe à domicile a ensuite tenu bon face aux visiteurs de plus en plus pressants. Antonio Bazdaric a fixé le score final à 3-1 très profondément dans le temps additionnel.













Jong Ajax - Roda JC 0-0

Le duel entre le Jong Ajax et le Roda JC n’a jamais vraiment décollé. En première période, les deux équipes se sont bien rendu quelques coups de griffe çà et là, mais aucune véritable occasion sérieuse n’a été créée.

Lors du second acte, le Jong Ajax comme le Roda JC ont touché les montants. Côté amstellodamois, Jano Monserrate a trouvé le poteau. Pour les Limbourgeois, Mokrane Bentoumi a frappé la face inférieure de la barre.





RKC Waalwijk - MVV Maastricht 6-1

Le RKC a parfaitement entamé la rencontre et a pris l’avantage après un petit quart d’heure grâce à Jordy de Wijs, auteur d’une tête victorieuse sur un corner de Jochem Nap : 1-0. Après une demi-heure, le score est aussi passé à 2-0. Faissal Al Mazyani a frappé du droit et a joliment trouvé le petit filet opposé.

Avant même la pause, le score est passé à 3-0 pour les joueurs de Waalwijk, qui n’ont rien laissé de MVV. Juan Castillo a eu tout le temps d’armer sa frappe et a glissé le ballon avec sang-froid devant le gardien Hugo Wentges.

À peine quatre minutes après la reprise, le 4-0 s’est aussi affiché au tableau. Liam van Gelderen a repris de la tête un nouveau corner millimétré de Nap pour l’envoyer au fond des filets, devenant ainsi le quatrième défenseur du RKC à marquer dans la soirée.

Le mot de la fin est revenu à Jesse van de Haar. L’attaquant a été servi seul devant le but par Castillo et a conclu, avant de sprinter vers la tribune pour célébrer avec son père Hans.

Deux autres buts sont encore tombés juste avant la fin. Olivier Dumont a sauvé l’honneur limbourgeois en marquant avec sang-froid de l’intérieur du pied. Dans le temps additionnel, Van de Haar a inscrit son deuxième but de la soirée sur penalty : 6-1.





TOP Oss - FC Dordrecht 3-0

TOP a idéalement entamé la rencontre grâce à Franslyn Nsingi, qui a battu le gardien Yannick van Osch de la tête. Après une demi-heure, les Brabançons ont doublé leur avantage et, une nouvelle fois, Nsingi s’est montré décisif, cette fois sur une passe d’Ilounga Pata.

Peu après la pause, le défenseur central Alvaro Henry s’est jeté trop tard et a été sanctionné d’un carton rouge direct. Une ouverture s’est ainsi présentée pour Dordrecht, mais De Schapenkoppen n’ont pas réussi à inscrire un but pour réduire l’écart malgré leur supériorité numérique. Mieux encore : sur un penalty transformé dans le temps additionnel par Richard van de Venne, le score est même passé à 3-0.





Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 1-3

Le VVV-Venlo ne pouvait guère mieux débuter au Sportcomplex Zoudenbalch, où il menait déjà 0-2 en moins de vingt minutes grâce à des buts de Nassim Ait Mouhou et Tristan Schenkhuizen.

Jamie Schuldes a redonné espoir au Jong Utrecht en inscrivant le but qui a réduit l’écart juste avant la pause. En seconde période, le VVV a toutefois rapidement remis de l’ordre. Ait Mouhou s’est retrouvé seul face au gardien Kevin Gadellaa et a fixé le score final à 1-3.