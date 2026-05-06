Almere City nourrit désormais de légitimes espoirs de retrouver l’Eredivisie après sa victoire sur De Graafschap

Almere City a fait un grand pas vers les demi-finales des play-offs du Keuken Kampioen. Les Flevolandais ont remporté le match aller contre De Graafschap 3-1 grâce à un doublé d'Emmanuel Poku et à un but de Marley Dors. Le match retour aura lieu samedi soir (20 h) à Doetinchem.

Bien lancés devant leur public, les Almerois se sont rapidement créés plusieurs occasions franches : Jamie Jacobs a d’abord manqué de peu de pousser au fond un centre venu de la droite, avant que Poku ne revoie sa frappe flirter avec la barre transversale à la conclusion d’une longue action collective.

Bien que la première partie de la première période soit restée sans but, De Graafschap a subi un coup dur : son pilier Reuven Niemeijer a dû céder sa place à Fedde de Jong.

Cinq minutes après son entrée en jeu, De Jong a ainsi permis à Almere d’ouvrir le score : bien servi par Jacobs, Poku a gardé son sang-froid et battu le gardien Ties Wieggers (1-0). Jacobs a immédiatement eu l’occasion de doubler la mise, mais sa tête a frôlé la transversale.

Les visiteurs ont ensuite mieux entré dans la rencontre et ont été récompensés dans le temps additionnel de la première période. Une longue touche prolongée par Thomas Kok vers De Jong, dont le timing était parfait, a permis à ce dernier de battre le gardien d’une tête au second poteau : 1-1.

Les visiteurs ont pourtant mieux entamé la seconde période, mais leur élan a été coupé net : à peine une heure de jeu, et Almere a repris l’avantage. Jacobs a adressé un centre parfait au second poteau, que Dors a coupé de la tête, à contre-pied : 2-1.

Les vifs attaquants d’Almere ont continué à mettre sous pression la défense des visiteurs, et la sentence est tombée à la 78^e minute : Poku (20 ans), le petit frère de l’avant-centre du Bayer Leverkusen Ernest (22 ans), a résisté à son vis-à-vis avant d’enrouler une frappe parfaite dans la lucarne.

Le score est resté bloqué à 3-1, et De Graafschap aura donc fort à faire samedi pour rattraper son retard. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera en demi-finale le RKC Waalwijk ou le Willem II. Les joueurs de Tilburg se sont imposés 0-1 lors du match aller à Waalwijk.