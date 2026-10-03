Almere City inflige au FC Volendam une cinquième (!) défaite consécutive à l’extérieur en Keuken Kampioen Divisie

Almere City a pris le dessus sur le FC Volendam samedi soir lors du choc au sommet de Keuken Kampioen Divisie. Enzo Cornelisse a fait la différence avant la pause à Flevoland : 1-0. Almere occupe provisoirement la deuxième place, tandis que Volendam, qui a déjà perdu ses cinq matches à l’extérieur cette saison, se retrouve à la onzième place. Les trois autres rencontres n’ont pas connu de vainqueur.

Almere City - FC Volendam 1-0

Lors du match de championnat face au FC Volendam, Almere City a eu la maîtrise du jeu en première période. Jamie Jacobs a notamment été tout près d’ouvrir le score, mais sa tentative a heurté la barre.

L’ouverture du score est finalement intervenue à la 37e minute par l’intermédiaire d’Enzo Cornelisse, qui a conclu une magnifique action : 1-0. En seconde période, Almere a eu l’occasion de plier la rencontre.

Mais le dernier geste a chaque fois manqué de précision. Emmanuel Poku a ainsi frôlé le cadre, avant de toucher encore une fois le poteau. Le gardien d’Almere, Wessel Speel, a sauvé les trois points dans les toutes dernières secondes du match en remportant son face-à-face avec le remplaçant Frederik Ihler.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 1-1

Les deux équipes n’ont pas trouvé le chemin des filets en première période. Le verrou a sauté dès le début de la seconde mi-temps grâce à Senne Vugts. Le milieu de terrain a repiqué dans l’axe avant de marquer dans le petit filet : 0-1.

Dix minutes avant la fin, le FC Den Bosch est finalement revenu à hauteur. Le ballon a été placé sur le point de penalty après une main. Kévin Monzialo a ensuite transformé le penalty avec sang-froid en trompant Tim Coremans.

Les joueurs de Den Bosch ont ensuite encore été tout près de l’emporter. Monzialo a déposé le ballon sur un plateau pour Stan Maas, qui a vu Coremans réaliser un superbe arrêt.

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1

Le RKC a pris l’avantage avant la demi-heure de jeu après une belle action. Ryan Fage a centré pour Jesse van der Haar, qui a conclu avec sang-froid et inscrit son troisième but lors des trois derniers matches : 1-0.

Malgré une solide première période des joueurs de Waalwijk, Emmen est revenu à hauteur après une heure de jeu. Bryan Van Hove s’est lancé dans un dribble, a remonté beaucoup de terrain et a décidé de tenter sa chance. La frappe puissante qui a suivi a fini au fond : 1-1.

Jack Cooper-Love aurait encore pu offrir la victoire à Emmen dans le reste de la rencontre, mais il a gâché une grosse occasion et sa tentative a ensuite été brillamment repoussée par le gardien du RKC, Mark Spenkelink.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

À la 22e minute, Rayan Buifrahi a signé le grand moment fort de la première période. Le milieu de terrain a récupéré le ballon à la suite d’un centre de Raf van de Riet et a décoché une superbe frappe dans la lucarne droite : 1-0.

Au retour des vestiaires, Gabriele Finocchiaro a inscrit l’égalisation. Le joueur prêté par la Juventus a reçu le ballon de Mark Diemers, a éliminé plusieurs joueurs d’Eindhoven et a marqué avec l’aide d’un défenseur : 1-1.

De Graafschap a poursuivi sur sa lancée et a également pris l’avantage à vingt minutes du terme grâce à Kyano Kwint, buteur sur une passe de Fedde de Jong. Le score de 1-2 n’est resté affiché que pendant deux minutes. Siegert Baartmans a bien devancé son vis-à-vis sur un centre de Guus Beaumont et a poussé le ballon au fond : 2-2.



