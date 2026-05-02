Samedi après-midi, l'Almere City FC s'est qualifié pour le deuxième tour des play-offs de la Keuken Kampioen. Après avoir remporté le match aller 2-3 sur la pelouse du FC Den Bosch en début de semaine, l'équipe de l'entraîneur Jeroen Rijsdijk s'est également imposée samedi à domicile sur le score de 3-0. La saison est donc terminée pour Den Bosch.

Pourtant, mercredi, la double confrontation avait parfaitement commencé pour les Brabançons : à la mi-temps, les hommes d’Ulrich Landvreugd, qui quittera le club cet été, menaient 2-0. Mais Almere a totalement renversé la vapeur en seconde période pour s’imposer 2-3.

Samedi au Yanmar Stadion, le match a mis un certain temps à se lancer. La première occasion était à mettre au crédit de Den Bosch, avec une action menée par Kévin Monzialo et Jack de Vries. Mais c’est Almere qui a ouvert le score juste avant la mi-temps.

Pepijn van de Merbel a bien repoussé les tentatives de Ferdi Druijf et Emmanuel Poku, mais n’a pas pu empêcher Marley Dors d’ouvrir le score juste avant la mi-temps (1-0).

En seconde période, les Brabançons ont continué à pousser : De Vries s’est signalé à deux reprises, mais Niko Takahashi et James Lawrence ont tenu la défense.

Almere, guettant les contres, se montrait menaçant par Lawrence puis par le remplaçant Julian Rijkhoff, mais Van de Merbel maintenait les siens dans le match. En fin de rencontre, Almere a finalement breaké : Druijf (2-0) et Rijkhoff (3-0) ont scellé l’issue du match.

Au prochain tour, Almere affrontera De Graafschap, quatrième de la Keuken Kampioen Divisie. La rencontre aller est programmée mercredi prochain à Almere, le retour samedi suivant.

Pour le milieu de terrain de Den Bosch Danny Verbeek (35 ans), resté sur le banc tout au long de la rencontre, cette défaite marque la fin d’une carrière riche de plus de quatre cents matchs chez les professionnels.