Mercredi, Almere City a signé une victoire éclatante en play-offs de la Keuken Kampioen face au FC Den Bosch. Menés 2-0 à la mi-temps, les Flevos ont renversé la vapeur en seconde période pour s’imposer 3-2. Le match retour est programmé samedi à Almere. Le vainqueur de cette double confrontation défiera De Graafschap en quarts de finale.

Après un quart d’heure, un long ballon du latéral de Den Bosch Nick de Groot semblait trop précis pour Kévin Monzialo, mais la star locale a poussé Boyd Reith de manière assez flagrante pour se libérer. Monzialo a poursuivi sa course et centré pour Sebastian Karlsson Grach, qui a poussé le ballon au fond des filets : 1-0.

Sur un centre précis de Ferdy Druijf, Almere s’est rapidement créé une occasion franche d’égaliser : Marley Dors, servi par son coéquipier, a vu sa frappe frôler le mauvais côté du poteau.

En fin de première période, Teun van Grunsven place une tête au-dessus pour Den Bosch et Jamie Jacobs voit sa frappe finir dans le petit filet.

Juste avant la mi-temps, Emmanuel van de Blaak s’est fait subtiliser le ballon de manière presque grotesque : le défenseur l’a conservé trop longtemps sans voir Monzialo arriver, qui a récupéré le cuir et conclu d’un tir en hauteur : 2-0.

Après une première période terne, Almere a réagi au retour des vestiaires et a finalement réduit le score après plusieurs occasions manquées. Le gardien de Den Bosch, Pepijn van de Merbel, a mal repoussé le coup de tête de Druijf, et Jacobs, prompt au rebond, a poussé le ballon au fond des filets : 2-1.

Les joueurs de Flevoland ont nettement dominé la seconde période et ont pressé pour égaliser, ce qu’ils ont réussi à la 65^e minute. Dors a adressé un coup franc parfait à Druijf, qui a placé le ballon d’une tête en pivotant dans le coin opposé : 2-2.

Den Bosch a ensuite résisté, puis a progressivement repris le dessus. Pourtant, Almere est resté le plus proche de la victoire en fin de match. Van de Merbel a alors réalisé une parade sublime sur une frappe à bout portant de Druijf.

Après une nouvelle tête de Druijf qui frôle le poteau, le match semble se diriger vers un partage. Mais Almere City ne lâche rien : une ouverture lumineuse de Niko Takahashi lance Dors dans la course, et l’attaquant, après un contrôle parfait, ajuste un tir implacable : 2-3.



