Almere City a éliminé De Graafschap et défiera Willem II en demi-finale des barrages

L'Almere City FC s'est qualifié pour les demi-finales des barrages aux dépens du De Graafschap. Après une victoire 3-1 lors du match aller, un score final de 2-2 a suffi samedi à l'équipe de Jeroen Rijsdijk. Au prochain tour, c'est le Willem II qui l'attend.

Ferdy Druijf a ouvert le score juste avant la demi-heure de jeu. Bien servi au cœur de la surface par Hamza El Dahri, l’attaquant a placé une tête décisive dans la lucarne (0-1).

Ce but a rendu la tâche encore plus ardue pour l’équipe de Marinus Dijkhuizen. Les latéraux du De Graafschap ont alors monté d’un cran, créant une occasion franche juste avant la mi-temps : Levi Schoppema centra pour Chaid El Allachi, dont la tête puissante passa toutefois à côté du cadre.

Peu après la reprise, De Graafschap a réagi immédiatement. Fedde de Jong a adressé un coup franc enroulé vers le second poteau. Rowan Besselink s’est élevé plus haut que la défense, contraignant Tristan Kuijsten à une parade reflexe. Sur le rebond, Besselink a finalement expédié le ballon au fond des filets d’une frappe puissante : 1-1.

L’offensive des « Superboeren » s’intensifie : peu après l’égalisation, Besselink enroule une nouvelle tentative au-dessus de la transversale. La pression doetinchemmoise retombe toutefois rapidement, et Almere City reprend le contrôle du jeu.

Sur une erreur défensive des locaux, Marley Dors intercepte et sert en retrait Milan de Haan, dont la frappe, légèrement déviée par Teun Gijsselhart, fait 1-2. En fin de match, Rowan Besselink est expulsé pour une charge appuyée sur Bas Huisman.

À la 90e minute, Kyano Kwint a réduit le score d’une tête puissante sur corner, mais trop tard pour éviter l’élimination. Almere City se hisse ainsi en demi-finales et défiera Willem II.