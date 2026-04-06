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Abdelmawgood Samir

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Allons-nous assister à une décision qui va changer la donne ?... Un message décisif du Tribunal arbitral du sport pour le Maroc et le Sénégal

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La crise est arrivée à un tournant décisif

Le conflit juridique concernant l'identité du vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025 entre dans sa phase finale et décisive.

Après des semaines d'attente, la Fédération sénégalaise de football a officiellement reçu la décision motivée de la Commission d'appel de la Confédération africaine de football (CAF), document « clé » qui permet à la partie sénégalaise d'engager une procédure devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne.

L'affaire porte sur la décision de la CAF d'accorder au Maroc une victoire technique (3-0), à la suite des événements de la finale qui ont vu des tensions entre les supporters et le retrait de l'équipe sénégalaise du terrain.

La commission a confirmé la victoire technique du Maroc, mais s'est abstenue de se prononcer sur les « aspects festifs » (médailles, coupe et primes financières), estimant que cela ne relevait pas de sa compétence juridique.

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La position du Bureau exécutif de la Confédération africaine de football a ajouté à la confusion, puisqu'aucune annonce officielle n'a encore été faite quant au vainqueur de l'édition, se contentant de renvoyer l'ensemble du dossier devant la Cour internationale pour qu'elle tranche.

« La justice avant la rapidité »

Dans une déclaration reflétant le sérieux de la situation, Matthew Reeb, directeur général du Tribunal arbitral du sport (TAS), a affirmé que l'instance était parfaitement équipée pour traiter ce litige complexe par le biais d'arbitres indépendants.

Il a ajouté à la chaîne française « RMC » : « Nous sommes conscients de la passion des supporters et de l'impatience des équipes de connaître le vainqueur final, et nous veillerons à ce que la procédure se déroule dans les meilleurs délais, tout en garantissant à chacun le droit à un procès équitable ».

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Que faut-il attendre maintenant ?

Une fois le dossier soumis au TAS, les délibérations de la cour marqueront la fin de ce feuilleton dramatique ; sa décision sera « définitive et sans appel ».

Sa décision consistera soit à confirmer le sacre du Maroc, soit à accepter le recours sénégalais, ce qui pourrait entraîner la reprise du match ou des décisions bouleversant complètement l'équilibre du championnat.

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