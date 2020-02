Alli chargé par la FA après une vidéo controversée sur le coronavirus

Le milieu de terrain des Spurs et de la sélection anglaise a jusqu'au 5 mars pour répondre à l'accusation pour sa vidéo du mauvais gout.

Dele Alli a été accusé de faute par la Football Association (FA) pour sa vidéo controversée sur les coronavirus. Le milieu de terrain de et de l' a publié une vidéo sur Snapchat depuis un aéroport tout en portant un masque facial, suggérant apparemment qu'un homme asiatique dans le terminal pourrait être infecté par le virus.

Une déclaration de la FA se lit comme suit: «Il est avéré que la publication du milieu de terrain de Tottenham Hotspur enfreint la règle E3 (1) de la FA car il était insultant et / ou inapproprié. Il est en outre évident que le poste constitue une" violation grave ", qui est définie dans la règle E3 (2) de la FA, car elle incluait une référence, expresse ou implicite, à la race et / ou à la couleur et / ou à l'origine ethnique et / ou nationalité. Il a jusqu'au jeudi 5 mars 2020 pour répondre à ces accusations."

Alli s'est déjà excusé pour la vidéo, en utilisant le site de médias sociaux chinois Weibo. "Je voulais juste m'excuser en mon nom pour la vidéo que j'ai postée sur Snapchat hier. Ce n'était pas drôle et je l'ai réalisé immédiatement et l'ai retirée", a déclaré Alli, 23 ans. "J'ai donné une mauvaise de moi et de mon club aussi. Je ne veux pas que vous ayez cette impression de moi parce que ce n'était pas drôle et je l'ai réalisé tout de suite et je l'ai retiré. Ce n'est pas quelque chose dont on doit plaisanter. J'envoie tout mon amour et toutes mes pensées et mes prières à tout le monde en ."

Plus d'équipes

S'il était reconnu coupable, Alli ferait face à une suspension de la FA.