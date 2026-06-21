Le journaliste égyptien Medhat Shalabi a surpris le commentateur tunisien Essam Chawali en diffusant un message qui a déclenché une vive polémique ces dernières heures.

Dans une vidéo diffusée en story sur son compte Instagram officiel, l’animateur a déclaré : « Je sais pertinemment qu’un commentateur ne s’occupe ni de la composition, ni des remplacements, ni de la tactique, ni de l’analyse du match. »

Il a poursuivi : « Le rôle du commentateur se limite à décrire le déroulement du match. Le grand capitaine Essam Al-Chawali a commenté deux matchs de la sélection tunisienne face à la Suède et au Japon lors de la Coupe du monde 2026 : la Tunisie s’est inclinée 5-0 face à la Suède et a subi une défaite 4-0 face au Japon. »

Il a ajouté : « Chawali a également commenté Irak-Norvège, et les Lions de Mésopotamie ont perdu 4-0 ; puis Arabie saoudite-Espagne, et les Verts ont aussi été battus 4-0. »

Et de conclure, sur le ton de la plaisanterie : « Je te jure, je ne cherche pas à dire quoi que ce soit, c’est juste pour changer un peu de registre, ni plus ni moins… Épargne-nous ça, capitaine Essam, que Dieu te protège, mon cher. »

Dans quelques heures, l’Égypte affrontera la Nouvelle-Zélande lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.