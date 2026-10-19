Le Sevilla FC a durci le ton contre les décisions arbitrales après sa défaite (4-1) face au Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu, protestant contre la non-expulsion d'Arda Güler pour son intervention sur Peque, ainsi que contre l'action d'Ibrahima Konaté sur Oso avant l'un des buts de la Maison Blanche, lors d'une rencontre qui a provoqué la colère du club andalou.

Le quotidien espagnol Marca indique que la colère au sein du Sevilla FC s'est étendue des joueurs à l'entraîneur Luis García Plaza, le club estimant que des décisions arbitrales décisives l'ont privé de jouer à armes égales, quelques jours seulement après avoir également contesté l'expulsion d'Isaac Romero lors du match contre Levante.

Le Sevilla FC se moque du Real Madrid sur les réseaux sociaux

Le Sevilla FC a exprimé son mécontentement quant aux faits de match à travers une série de publications sur les réseaux sociaux, en réaction à un message de la chaîne Movistar qui comparait le but de Kylian Mbappé à un tableau exposé au musée du Louvre.

Le club andalou a écrit, sur un ton ironique : « Avec le musée du Prado à deux pas, vous allez au musée connu pour ses vols ! », un commentaire porteur d'une critique acerbe des décisions arbitrales de la rencontre.

Le Sevilla FC a également protesté contre le retard dans la diffusion du ralenti de l'intervention de Konaté sur Oso avant l'un des buts du Real Madrid, en demandant : « Pouvez-vous revenir 18 secondes en arrière ? Nous voulons voir l'action en entier. »

« Ils nous ont privés de jouer un autre match »

La colère ne s'est pas limitée à la direction du Sevilla FC, puisque Luis García Plaza a exprimé son désaccord avec les décisions arbitrales, évoquant l'intervention d'Arda Güler sur Peque au milieu de terrain, sur laquelle l'arbitrage vidéo (VAR) n'est pas intervenu pour signaler une faute passible de sanction.

L'entraîneur du Sevilla FC a déclaré après la défaite face au Real Madrid : « Ils nous ont privés de jouer un autre match », estimant ainsi que les décisions arbitrales ont influencé le déroulement de la rencontre et les chances de son équipe.

Le technicien a par ailleurs alimenté la polémique au sujet de l'intervention de Konaté sur Oso avant l'un des buts du Real Madrid, après avoir déjà contesté l'expulsion d'Isaac Romero face à Levante, en rappelant d'autres situations qui, selon lui, méritaient d'être traitées de la même manière.

De son côté, Juanlu Sánchez... Juan Iglesias a fait part de son désaccord avec les décisions prises durant la rencontre, tandis que le communiqué publié sur le site officiel du Sevilla FC a résumé la position du club par cette formule : « Un coup de coude, et voilà, c'est terminé », nouvelle escalade dans les protestations andalouses.

Une semaine frustrante

Le Sevilla FC espère tourner la page d'une semaine décevante, après avoir récolté un seul point sur 6 possibles depuis la reprise du championnat, un coup d'arrêt qui a stoppé une partie de l'élan acquis par l'équipe en début de saison.

Malgré son éloignement de la zone de relégation, cette perte de points a pesé sur les ambitions du club andalou de continuer à progresser au classement, l'obligeant à retrouver rapidement son équilibre lorsqu'il affrontera Osasuna à la fin de la semaine prochaine.